Un detenido por los robos en las tiendas de Oviedo: el vecino de San Martín del Rey Aurelio tiene antecedentes penales y utilizó una navaja para conseguir el botín
La concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, puso en marcha un dispositivo especial de vigilancia en Pumarín, donde el detenido fue interceptado durante una de las rondas que hicieron los agentes
Detenido un hombre de 43 años, vecino de San Martín del Rey Aurelio y que corresponde a las iniciales J. H. J., como presunto autor de dos robos sufridos varios negocios de Pumarín durante domingo y el lunes. En uno de los casos, el investigado sustrajo dinero en efectivo del establecimiento. En el otro, se apoderó de la caja registradora. Según las pesquisas realizadas por la Policía Local, utilizaba siempre una navaja para intimidar a los responsables de las tiendas para conseguir el motín.
La oleada de asaltos que está sufriendo este barrio ha llevado a la puesta en marcha de un dispositivo especial de patrullas por parte de la Policía Local, dependiente de la concejalía de Seguridad Ciudadanda, liderada por José Ramón Prado. Fueron los agentes quienes dieron con el sospechoso durante una de las rondas que realizaron la madrugada del martes. Tras tomarle declaración, fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional antes de pasar a disposición judicial para que el juez tome una decisión sobre si ingresa en prisión de forma provisional o lo deja en libertad.
Uno de los hosteleros de la zona denunció la semana pasada que, en apenas 48 horas, los ladrones entraron al menos en una peluquería, en una tienda de informática, en una panadería y en dos pisos. Persianas forzadas, cristales hechos añicos y cajas registradoras vaciadas forman parte de un paisaje que se ha repetido más de una veintena de veces en dos meses. Las detenciones se suceden. La Policía Nacional trasladó hace unos días un mensaje de calma tras el arresto de cuatro personas por su presunta implicación en estos robos.
De igual forma, la Policía Local mantendrá el despliegue de efectivos en la zona , empleando tanto vehículos rotulados como camuflados en las funciones de vigilancia preventiva para garantizar la seguridad.
