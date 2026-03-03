La "doctrina Donroe", a debate en los Encuentros de Filosofía

Los 33.º Encuentros de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno reunirán en Oviedo a partir del 27 de marzo a cerca de una veintena de pensadores españoles y del ámbito latinoamericano. En esta edición las conferencias, mesas redondas y presentaciones de comunicaciones se agrupan bajo el epígrafe "Dialéctica de Imperios & Dialéctica de Estados". Gustavo Bueno Sánchez, su director, abrirá las sesiones ese día, a las 16.15 horas, con una conferencia que lleva, precisamente, ese título.

La convocatoria de este año tiene como telón de fondo el ambiente bélico internacional y muy especialmente la apropiación y relectura que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de la doctrina Monroe, formulada en 1923 contra el colonialismo europeo y reconvertida ahora por él en "doctrina Donroe" para imponer su dominio en todo el continente y el hemisferio occidental.

Los Encuentros de Filosofía de Oviedo pretenden explorar otras alternativas. "Quienes pensamos y hablamos en español sabemos que la doctrina Donroe no es más que la actualización más reciente de la ‘alternativa panamericanista’, horizonte continentalista que anima la política de los Estados Unidos desde el mismo ‘Discurso de despedida de la Presidencia’ que Jorge Washington pronunciara en 1797, dos años antes de su muerte. Pero también sabemos que hay otras alternativas, para entender el continente americano o para reorganizar el modo de entender el mundo", exponen desde la Fundación Gustavo Bueno.

Bajo esa premisa, los Encuentros de Filosofía congregarán en Oviedo a historiadores, filósofos y expertos en disciplinas tan diversas como las matemáticas o las ciencias humanas y sociales. La lista de participantes incluye al historiador Asier Aguirre Amunarriz, de la Universidad del País Vasco; a Iván Álvarez Díaz, formado en la Universidad de Oviedo y profesor de Fundamentos de Filosofía; al historiador Sergio Cerro Montero, de la Universidad de Extremadura; Alberto Font Gallardo, doctorando de Filosofía en la de Salamanca; Tomás García López, profesor de Filosofía e investigador emérito de la Fundación Gustavo Bueno; Humberto González Briceño, abogado por la Universidad Católica del Táchira, en Venezuela; Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Valladolid; Nicole Holzenthal, profesora de la Universidad de Oviedo; Carlos M. Madrid Casado, profesor de Matemáticas; Rocío Márquez Romero, profesora de pregrado y postgrado de la Universidad de Los Andes, en Venezuela; Miguel Ángel Navarro Crego, profesor de Filosofía; Íñigo Ongay de Felipe, doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo; Fernando Pérez López, doctorando en Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura; José Luis Pozo Fajarnés, doctor en Filosofía y profesor; José Manuel Rey Díaz, abogado y doctorando en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela; Antonio Sánchez Martínez, profesor de Filosofía y Marcelino Suárez Ardura, profesor de Geografía y director de cursos reglados de la Fundación Gustavo Bueno. Muchos de ellos son, además, investigadores asociados de la Fundación Gustavo Bueno.

Las inscripciones para asistir a las sesiones de los Encuentros de Filosofía ya están cerradas, tras ocuparse las plazas disponibles hace semanas.

Las comunicaciones defendidas en los Encuentros de Filosofía serán publicadas en las revistas "El Basilisco" o "El Catoblepas". Las sesiones se grabarán y se difundirán a través del canal de televisión de la Fundación Gustavo Bueno, donde será de acceso público.