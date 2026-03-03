FanMedia Con convierte Oviedo en la capital nacional de la cultura fan: consulta aquí la agenda, entradas, sorteos y descubre a los influencers invitados
El evento más esperado por los fans aterriza en Oviedo del 20 al 22 de marzo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos
L. L.
Del 20 al 22 de marzo, el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acoge la primera edición de FanMedia Con, un evento diseñado por creadores y vivido por los fans.
Consulta aquí la agenda completa y las modalidades de entrada
La agenda completa, horarios y modalidades de entrada ya están disponibles en fanmediacon.es y vivaticket.es.
Durante tres días, más de 100 creadores digitales —que en conjunto superan los 102 millones de seguidores— trasladan al mundo físico comunidades que hasta ahora solo interactuaban online. Gaming, divulgación científica e histórica, cultura geek y pop, cine, música y gastronomía se unen en una programación pensada para vivirla en directo: torneos abiertos, charlas, experiencias inmersivas y encuentros con algunos de los perfiles más influyentes del panorama nacional.
El cartel combina referentes como The Corvus Clan, Daniel Fez, Nexxuz o Doctor Fisión con profesionales vinculados a grandes franquicias internacionales, ganadores de Premios Emmy y chefs reconocidos con Estrella Michelin, reforzando el carácter transversal y la ambición del proyecto.
FanMedia Con apuesta por un formato participativo: el público no solo asiste, forma parte del evento. Podrá competir, preguntar, conocer a sus creadores favoritos y compartir una experiencia que conecta entretenimiento, conocimiento y excelencia creativa.
Además, quienes adquieran su entrada podrán participar en un sorteo con premios valorados en 10.000 euros.
FanMedia Con cuenta con Oviedo – Origen del Camino – como patrocinador principal y con Grupo Adarsa – Mercerdes Benz como patrocinador oficial del evento.
