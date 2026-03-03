La OSPA presenta 'Tras el diluvio', con el tenor británico Ian Bostridge: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entrada doble para asistir al concierto
La sinfónica del Principado ofrecerá un recital el próximo 6 de marzo a las 20.00 horas
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. "Tras el diluvio", nombre del concierto que ofrecerá la sinfónica del Principado en el Auditorio, se tocará el próximo 6 de marzo a las 20.00 horas y tú puedes ser uno de los afortunados que viva el espectáculo en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.
Si quieres llevarte la entrada doble que está en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.
Detalles del evento
Nuno Coelho, director
Ian Bostridge, tenor
BRAHMS – Obertura Trágica, op. 81
BRITTEN – Les Illuminations, op. 18
SCHUMANN – Sinfonía n.º 4 en re menor, op. 120 (rev. 1851)
Ian Bostridge
El tenor británico es una de las voces más influyentes de la música clásica contemporánea. Intérprete de extraordinaria sensibilidad y rigor expresivo, ha desarrollado una sólida carrera internacional en las principales salas de concierto, teatros de ópera y junto a las orquestas más prestigiosas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena o las sinfónicas de Chicago, Boston, Londres y la BBC, entre otras. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos.
Historia
La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.
Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.
La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.
