Oviedo aspira a convertirse en un referente internacional con colaboraciones artísticas con Francia, Reino Unido y Canadá

Oviedo piensa a largo plazo. La candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 trae aparejado un plan artístico a diez años. Importantes retos forman parte de estos planes, que aspiran a convertir la ciudad en un referente tanto nacional como internacional. Es por ello que el Ayuntamiento abrirá las diferentes programaciones al mundo e invitará a artistas llegados de cualquier punto a nutrirse de la cultura local y dejar su huella en Asturias.

Todas estas aspiraciones están recogidas en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO), en el que la administración local incide en la búsqueda de diferentes alianzas con países vecinos y miembros del Arco Atlántico. Para lograrlo, se pedirá colaboración al Principado, con el objetivo de unir fuerzas para ser más fuertes a la hora de proponer las diferentes estrategias a Francia, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Canadá.

No será lo único. El municipio contactará con líderes extranjeros para seguir impulsando el Camino Primitivo —una de las grandes apuestas turísticas del gobierno de Alfredo Canteli—, el patrimonio minero e industrial, la cultura sidrera y el prerrománico.

Los monumentos de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados tendrán su propio protagonismo en la candidatura que el equipo de diez expertos defenderá dentro de una semana en la sede madrileña del Ministerio de Cultura. Entre las propuestas ideadas está la organización de una gran exposición sin precedentes sobre estas joyas monumentales. Se trata de un evento inédito para enseñar al mundo los impresionantes edificios que cada año atraen a miles de turistas.

Por esta razón, las mejoras en el monte Naranco continúan. La Consejería de Cultura, liderada por Vanessa Gutiérrez, construirá hasta julio un puente y una senda para comunicar las dos históricas joyas, alejando a los peatones de la carretera.

Más retos. El Ayuntamiento promoverá un protocolo de colaboración entre las diferentes ciudades bañadas por el mar Cantábrico. Entre ellas, Gijón. El concejo vecino es uno de los municipios asturianos que ha mostrado abiertamente su apoyo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura, asistiendo a cada uno de los eventos a los que fue invitado.

Oviedo también mantiene muy buenas relaciones con Santander, como se vio durante las visitas que la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, realizó para cambiar el modelo festivo. Los planes pasan por incluir en los intercambios a A Coruña, Bilbao y San Sebastián.

De igual forma, el Ayuntamiento mirará al Noroeste con acciones conjuntas con León, Zamora y el norte de Portugal para la creación de una red cultural del Noroeste e impulsará la presencia de Oviedo en redes internacionales como Culture Next, la Red de Ciudades Creativas o la Red de Ciudades de la Literatura de la UNESCO.

Estos retos tienen el objetivo de sorprender a Europa. Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo son las ciudades competidoras. El proceso de defensas de la primera fase arrancará el lunes y las entrevistas se realizarán por orden alfabético. Es por ello que la comitiva asturiana está citada a las 9.05 horas del miércoles, y la cita con el jurado se dividirá en dos partes.

Por un lado, el equipo presentará la candidatura durante treinta minutos y los representantes hablarán en tres idiomas: asturiano, español e inglés. Por otro, el comité de expertos —diez europeos y dos españoles— podrá hacer preguntas durante una hora. La experiencia de los expertos contratados por el Ayuntamiento dicta que en cada una de las respuestas se jugarán el pase a la segunda fase. La decisión se conocerá el viernes.