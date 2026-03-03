Oviedo firmó el último año 79 convenios que movilizaron 16 millones de euros

Oviedo realizó en el último año un despliegue sin precedentes en cuanto a la colaboración con otras administraciones o la sociedad civil. Una memoria municipal recoge la firma de 79 convenios y protocolos que movilizaron más de 16,1 millones de euros a lo largo de 2025. Esta cifra, que combina fondos municipales y aportaciones de otras entidades, refleja la apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos y el impulso de las señas de identidad de la capital.

El grueso de la inversión se concentra en pilares básicos como la educación, destacando los más de 4 millones destinados al plan de escuelas infantiles, o el planeamiento urbanístico, con la adenda para el ámbito de Las Campas-Paniceres que supera los 4,4 millones de euros. No obstante, el mapa de acuerdos también deja espacio para proyectos con una fuerte carga simbólica. Es el caso de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, que cuenta con un protocolo de 200.000 euros para su promoción exterior en colaboración con la empresa ALSA.

En el ámbito de las tradiciones, el consistorio garantiza el brillo de citas como el Desarme (50.000 euros), el Día de América en Asturias (180.000) o la Preba de la Sidra en la calle Gascona. Sin embargo, los acuerdos más singulares se encuentran en la vertiente social y educativa: desde el programa «Escolinos de Babel» para escolares de educación tardía, hasta la Escuela de Terapias Ecuestres (90.000 euros) o el curioso convenio de seguridad con Pravia para reforzar la vigilancia policial en las fiestas del Xiringüelu. Una radiografía completa que el Ayuntamiento explica como una ambiciosa apuesta por la integración, la salud y sus raíces.