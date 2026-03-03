Oviedo rechaza la regulación del burka en dependencias municipales tras votar en contra PP, PSOE e IU

El Ayuntamiento de Oviedo rechazó este martes en el pleno ordinario de marzo la proposición presentada por Vox para regular el acceso a dependencias municipales con prendas que cubran íntegramente el rostro, como el burka o el niqab. La iniciativa decayó con 24 votos en contra (PP, PSOE, IU y la edil no adscrita) y la abstención de las dos concejalas de Vox. El debate estuvo marcado por el cambio de postura del grupo mayoritario, el PP (14 concejales), que inicialmente había apoyado en comisión una enmienda para modular la propuesta, pero finalmente votó en contra al considerar que trasladar este asunto al pleno fue "un error" porque solo buscaba generar división y confrontación.

El portavoz popular, Mario Arias, explicó que su grupo decidió votar en contra porque la moción “no responde a la situación de Oviedo en estos momentos” y "no quieren contribuir a generar enfrentamientos en la sociedad ovetense". Arias reconoció que el PP permitió que el asunto llegara al pleno tras introducir en comisión una enmienda que planteaba encomendar a los servicios municipales la elaboración de una norma conforme a la Constitución y con criterios claros y homogéneos. Sin embargo, afirmó que, tras valorar el contexto, optaron por no seguir adelante. “Hemos contribuido de manera equivocada a traer este debate”, admitió, insistiendo en que el PP es un “partido de gobierno centrado en Oviedo”. Con sus 14 votos en contra, el grupo popular fue determinante para tumbar la iniciativa.

El edil socialista, Jorge Monsalve, cuestionó tanto el fondo como la forma de la proposición. Recordó que el Tribunal Supremo anuló en 2013 la ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el velo integral por invadir el ámbito de la libertad religiosa (artículo 16 de la Constitución) y por falta de competencia municipal. Monsalve sostuvo que el ordenamiento jurídico ya permite exigir la identificación cuando sea necesario —al amparo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana— y consideró innecesaria una regulación específica. También reprochó al PP haber facilitado inicialmente la llegada del texto al pleno y calificó de “rectificación bienvenida” su cambio de postura.

Desde IU, Alejandro Suárez enmarcó la iniciativa en un debate ideológico ajeno a la realidad local. Señaló que en Oviedo no existe un problema de seguridad vinculado al uso del burka en edificios municipales y defendió que la ciudad destaca por su convivencia. Suárez advirtió del riesgo de alimentar discursos que, a su juicio, estigmatizan a minorías religiosas y defendió que una sociedad democrática debe abordar estas cuestiones sin culpabilizar a las mujeres que puedan estar en situación de opresión. También valoró como “inteligente” la rectificación del PP al desmarcarse finalmente de la propuesta.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, defendió que la identificación del rostro en dependencias municipales es una cuestión de seguridad y de normal funcionamiento del servicio público, no ideológica. Argumentó que la regulación debía aplicarse a cualquier prenda que cubra integralmente el rostro, con excepciones médicas o laborales. Peralta acusó al PP de “cobardía” por cambiar su voto y sostuvo que no se debe normalizar una prenda que, en su opinión, simboliza la subordinación femenina. Pese a defender la proposición durante el debate, las dos ediles de Vox se abstuvieron en la votación final.

La proposición quedó rechazada con el voto en contra de 13 concejales (con la ausencia del edil José Ramón Prado) del PP, los 7 del PSOE y los 3 de IU, además de la edil no adscrita, frente a la abstención de las dos representantes de Vox. El debate evidenció la distancia política entre el PP y Vox en el ámbito municipal y cerró la puerta, al menos por ahora, a una regulación específica sobre el uso del burka en las dependencias municipales de Oviedo.