Oviedo refuerza la plantilla municipal para agilizar la tramitación de licencias

Oviedo refuerza su maquinaria municipal. El Ayuntamiento acaba de aprobar la incorporación de cinco auxiliares administrativos interinos para reforzar el Servicio de Licencias municipal y mejorar la tramitación de expedientes en el área de Urbanismo. La medida, que entró en vigor este martes, responde a la necesidad de cubrir vacantes existentes y «fortalecer la capacidad operativa» de un departamento clave para la gestión urbanística de la ciudad.

La resolución contempla la cobertura de una plaza correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2025 y otras cuatro incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2026. Los nombramientos se realizan tras la correspondiente propuesta técnica y cuentan con los informes favorables de la Oficina Presupuestaria, garantizando así el cumplimiento de los requisitos administrativos y económicos establecidos.

El carácter de estos nombramientos es temporal y se mantendrá hasta la provisión definitiva de las plazas mediante los procesos selectivos vinculados a las respectivas ofertas de empleo público. En todo caso, el límite máximo de permanencia será de tres años, conforme a la normativa vigente en materia de función pública.

La resolución ha sido aprobada por primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias Navia. «Este refuerzo permite dar respuesta al incremento de expedientes y mejorar la capacidad de gestión del Servicio de Licencias», destacó el número dos del gobierno de Alfredo Canteli, convencido de que los «fichajes» supondrán una mejora en el funcionamiento del día a día consistorial. Con esta medida, el Ayuntamiento busca agilizar los procedimientos administrativos, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención más satisfactoria a la ciudadanía en materia urbanística, reforzando así la eficacia y calidad del servicio público municipal.