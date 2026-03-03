Los planes de Sebastián Yatra en Oviedo: recorre el monte Naranco, saborea croquetas y disfruta de muchos amigos

Quien viene a Oviedo, repite. Sebastián Yatra disfrutó este fin de semana de las calles de la capital asturiana y de su gastronomía. Lo hizo cinco meses después de eclipsar al público de La Ería con un concierto durante las fiestas de San Mateo.

El intérprete de «Tacones rojos», «Traicionera» y «Dos orugitas» estrenará este miércoles el videoclip de «Cucaracheo», el tema que acaba de lanzar junto a uno de sus mejores amigos, Jay Kabalan. Ambos aprovecharon las horas previas al lanzamiento para descansar, pasar tiempo con el también cantante Pablo Fresco y celebrar los éxitos futuros.

El colombiano llegó el viernes en AVE a la capital asturiana y esa misma noche ya se dejó ver por El Casto, el conocido establecimiento hostelero de la plaza de la Catedral. «Fue muy majo», destacó el propietario de uno de los bares más de moda de la ciudad, Pedro Caramés. La experiencia le gustó tanto que repitió al día siguiente.

Yatra quiso guardar cada momento para el recuerdo. Sacó fotografías y no dudó en compartir los mejores instantes en redes sociales con un mensaje en el que invitaba a sus fans a soñar: «Ven conmigo a Oviedo». Entre ellas, un selfie con la Catedral de fondo. También se dejó ver por la calle Mon. Otro de los recuerdos que guardó en el carrete de su móvil fue la estatua «La Maternidad», en la plaza de la Escandalera, e imitó la pose de «La Pensadora», ubicada en la parte trasera del teatro Campoamor.

El colombiano tuvo tiempo para todo, incluso para hacer deporte. Vestido con pantalón corto negro, sudadera del mismo color y camiseta blanca, recorrió los caminos que conducen al monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en el monte Naranco. También quedó impresionado con el prerrománico de Santa María del Naranco y se tomó un respiro contemplando los barrios de Las Campas y La Florida.

Al grupo de amigos se sumó el domingo por la mañana la influencer Marta Palacio, conocida en redes como martinaswardrobe. Fue una de las que más disfrutó del concierto de San Mateo y con ella tomó algo en una conocida cafetería del centro, compartiendo un gran momento. El cantante también se dejó ver por El Fontán y saboreó las croquetas y otras delicias del restaurante recomendado en las guías Repsol y Michelin, Casa Chuchu, en Mieres.

Ya el lunes por la mañana abandonó Oviedo tras un inolvidable fin de semana de descanso, antes de afrontar la gira con la que recorrerá Latinoamérica a partir del 11 de abril.