Preljocaj actualiza "El lago de los cisnes" en una versión con mensaje ecologista

La producción del coreógrafo francés inaugura mañana el ciclo del teatro Campoamor con las localidades ya prácticamente agotadas

Yolanda Vázquez, a la derecha, impartió ayer ,lunes, en el teatro Campoamor el primer taller &quot;Off Danza&quot;, titulado &quot;Mover, ver y entender ‘El lago de los cisnes’&quot;, dirigido al público adulto.

Yolanda Vázquez, a la derecha, impartió ayer ,lunes, en el teatro Campoamor el primer taller "Off Danza", titulado "Mover, ver y entender ‘El lago de los cisnes’", dirigido al público adulto. / Fernando Rodríguez

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

"El lago de los cisnes" de Angelin Preljocaj inaugurará este miércoles el Festival de Danza de Oviedo 2026, con una representación a las 19.30 horas en el teatro Campoamor. El ciclo está organizado por la Fundacion Municipal de Cultura de Oviedo y cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

En la producción que mañana se presenta en Oviedo, el coreógrafo francés mantiene la esencia de la historia y rinde homenaje a la coreografía de Marius Petipa sobre la misteriosa princesa cisne, pero traslada la acción a un entorno contemporáneo. Los personajes se ven agitados por presiones ecológicas y económicas. Rothbart se convierte en un empresario que quiere explotar un yacimiento de combustibles fósiles junto a un lago; Odette es convertida en cisne por oponerse sin querer a ese plan; Sigfrido, en desacuerdo con las aspiraciones de su padre, representa el choque entre generaciones, según el adelanto que la compañía hace del espectáculo.

Las entradas para el espectáculo están prácticamente agotadas y a estas alturas solo quedan localidades en general, al precio de 25 euros.

Este lunes la periodista y crítica de danza asturiana Yolanda Vázquez impartió el primer taller del programa "Off Danza", con actividades paralelas al festival. El de ayer, para jóvenes y adultos, estuvo dedicado al título que inaugura el ciclo.

