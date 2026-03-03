Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Récord de plazas en el programa de conciliación del Ayuntamiento de Oviedo para Semana Santa

El consistorio ofrece 350 vacantes repartidas entre siete colegios de diferentes zonas del municipio

Un grupo de niños en una de las actividades.

Un grupo de niños en una de las actividades. / Cibervoluntarios

Pelayo Méndez

Oviedo

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, dirigida por Lourdes García, ha puesto a disposición de las familias ovetenses 350 plazas, récord del programa municipal, para facilitar la conciliación durante la Semana Santa mediante la apertura de siete centros escolares en la ciudad. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este jueves hasta el próximo martes 10 de marzo, ambos incluidos, a través de la página web del Consistorio.

Los campamentos municipales de conciliación diurnos se desarrollarán en distintos puntos del concejo, tanto en zonas urbanas como rurales. Las sedes serán los colegios de La Ería, Poeta Ángel González (La Corredoria), Lorenzo Novo Mier (Pumarín), Fozaneldi, Parque Infantil (Ciudad Naranco), CP José Luis Capitán (Colloto) y Veneranda Manzano, junto al Parque de Invierno. Este último centro volverá a destinarse, como en ediciones anteriores, a alumnado con necesidades especiales que prefiera una atención adaptada al margen de la oferta ordinaria.

En total, el Ayuntamiento oferta este año 315 plazas para cubrir los tres días no lectivos de Semana Santa —30 y 31 de marzo y 1 de abril—. Las familias podrán completar la inscripción con servicios adicionales como comedor, desayuno y programa de atención temprana para madrugadores.

"Queremos poner en valor el incremento de plazas que hemos aplicado con respecto al año pasado, porque facilitar la conciliación familiar es una constante y una prioridad para este gobierno, como demostramos cada año con el incremento de la oferta en diferentes programas y en todos los periodos no lectivos, a través de todas las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento desde diferentes áreas", destacó Lourdes García.

