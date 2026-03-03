A subasta por 2,41 millones el edificio con vistas a la Catedral de Oviedo que estuvo okupado durante años
El edificio alberga trece viviendas, un bajo comercial y un espacio para uso comercial o de garaje
El edificio situado en la calle Mon, número 8, en pleno centro histórico de Oviedo, ha salido a subasta con una valoración de 2.410.000 euros. El inmueble, que en los últimos años ha sido foco de quejas vecinales por problemas de ocupación y salubridad, podrá recibir pujas hasta el próximo 23 de marzo de 2026 a las 12.00 horas.
La subasta se realizará a través de la plataforma especializada eactivos.com. Para participar será necesario registrarse previamente y abonar un depósito equivalente al 2% del valor de tasación, importe que será devuelto una vez finalice el proceso.
Características del inmueble
El edificio cuenta con una parcela de aproximadamente 274 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas con ascensor. En su interior alberga 13 viviendas, un local comercial o espacio para uso terciario y un garaje o trastero.
Su ubicación, en la confluencia de la calle Mon con Máximo y Fromestano, lo sitúa en una de las zonas más transitadas del casco antiguo, a escasos metros de la Catedral y del principal acceso a la plaza del Paraguas.
Un inmueble marcado por la polémica
El edificio fue protagonista de diversas denuncias vecinales en los últimos años. Los residentes del Antiguo alertaron reiteradamente de la presencia de “okupas” en el inmueble, una situación que, según señalaron, generaba problemas de inseguridad, insalubridad y mala imagen para el barrio.
A comienzos de 2024, tras registrarse un incendio en el interior del edificio, la asociación vecinal Oviedo Redondo reclamó al Ayuntamiento medidas “urgentes”. En su escrito al área de Seguridad Ciudadana advertían de puertas forzadas, accesos abiertos de forma permanente, acumulación de basura en el portal y riesgo para viandantes en una zona de gran tránsito, frecuentada por familias y turistas.
La ocupación irregular se remontaba a principios de 2021, cuando, según denunciaron los propietarios, varias personas accedieron a una docena de pisos que habían sido rehabilitados para su puesta en el mercado. Desde entonces, la propiedad aseguró haber sufrido daños en el inmueble y dificultades para proceder al desalojo por la vía judicial.
