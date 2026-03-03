Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Susto en Oviedo: tres vehículos se ven involucrados en un accidente en hora punta

Las primeras investigaciones apuntan a que hechos se produjeron cuando había tráfico lento y el semáforo permanecía en verde

Los tres vehículos accidentados.

Los tres vehículos accidentados. / Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Choque por alcance entre tres coches en la calle Fuertes Acevedo. Los hechos se produjeron alrededor de las tres de la tarde cuando en la vía registraba tráfico lento en sentido ascendente. El semáforo ubicado enfrente del desvío hacia la avenida de Buenavista -donde se ubica la gasolinera- estaba en verde y una de las conductoras pensó que la fila de coches iba a comenzar a circular, pero no fue así. Acabó chocando contra el automóvil de delante y este por la inercia este golpeó a otro.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Por fortuna, ninguno de los tres conductores sufrió heridas. Todos descartaron recibir asistencia médica cuando se personaron los agentes de la Policía Local. Los primeros en acudir al lugar de los hechos fueron los agentes de la Jefatura Superior de Asturias. La comisaría se encuentra al lado y los funcionarios constataron en un primer momento que los ocupantes no presentaban heridas. De forma paralela, controlaron el tráfico en un momento en el que había un gran volumen de coches por la vía. Uno de los dos carriles de subida quedó parcialmente cortado y asi permancia minutos antes de las cinco de la tarde.

Noticias relacionadas

El vehículo que sufrió daños más importantes fue el del medio. Sufre importantes daños en el maletero y la rotuda de la luna trasera. También presente daños en la parte delantera. De igual forma, el Kia que azul que provocó el accidente también deberá pasar por el taller y el Porsche negro fue el mejor parado. De la retirada de los dos primeros vehículos se hará cargo el seguro y también acudieron hasta el lugar los operarios de Focsa para retirar los restos de cristal que había en la carretera y ante el temor que hubiese

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  3. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  4. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  5. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  6. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  7. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  8. Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial

La OSPA presenta 'Tras el diluvio', con el tenor británico Ian Bostridge: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entrada doble para asistir al concierto

La OSPA presenta 'Tras el diluvio', con el tenor británico Ian Bostridge: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entrada doble para asistir al concierto

Susto en Oviedo: tres vehículos se ven involucrados en un accidente en hora punta

Susto en Oviedo: tres vehículos se ven involucrados en un accidente en hora punta

Canteli asegura que el Real Oviedo le exigía 600.000 euros anuales durante un cuarto de siglo para hacer la ciudad deportiva en El Asturcón

Canteli asegura que el Real Oviedo le exigía 600.000 euros anuales durante un cuarto de siglo para hacer la ciudad deportiva en El Asturcón

Récord de plazas en el programa de conciliación del Ayuntamiento de Oviedo para Semana Santa

Récord de plazas en el programa de conciliación del Ayuntamiento de Oviedo para Semana Santa

Un detenido por los robos en las tiendas de Oviedo: el vecino de San Martín del Rey Aurelio tiene antecedentes penales y utilizó una navaja para conseguir el botín

Un detenido por los robos en las tiendas de Oviedo: el vecino de San Martín del Rey Aurelio tiene antecedentes penales y utilizó una navaja para conseguir el botín

Oviedo rechaza la regulación del burka en dependencias municipales tras votar en contra PP, PSOE e IU

Oviedo rechaza la regulación del burka en dependencias municipales tras votar en contra PP, PSOE e IU

Cuando el mítico García Tola felicitó en TVE al equipo de fútbol "distinto" de Oviedo

Cuando el mítico García Tola felicitó en TVE al equipo de fútbol "distinto" de Oviedo

Preljocaj actualiza "El lago de los cisnes" en una versión con mensaje ecologista

Tracking Pixel Contents