Susto en Oviedo: tres vehículos se ven involucrados en un accidente en hora punta
Las primeras investigaciones apuntan a que hechos se produjeron cuando había tráfico lento y el semáforo permanecía en verde
Choque por alcance entre tres coches en la calle Fuertes Acevedo. Los hechos se produjeron alrededor de las tres de la tarde cuando en la vía registraba tráfico lento en sentido ascendente. El semáforo ubicado enfrente del desvío hacia la avenida de Buenavista -donde se ubica la gasolinera- estaba en verde y una de las conductoras pensó que la fila de coches iba a comenzar a circular, pero no fue así. Acabó chocando contra el automóvil de delante y este por la inercia este golpeó a otro.
Por fortuna, ninguno de los tres conductores sufrió heridas. Todos descartaron recibir asistencia médica cuando se personaron los agentes de la Policía Local. Los primeros en acudir al lugar de los hechos fueron los agentes de la Jefatura Superior de Asturias. La comisaría se encuentra al lado y los funcionarios constataron en un primer momento que los ocupantes no presentaban heridas. De forma paralela, controlaron el tráfico en un momento en el que había un gran volumen de coches por la vía. Uno de los dos carriles de subida quedó parcialmente cortado y asi permancia minutos antes de las cinco de la tarde.
El vehículo que sufrió daños más importantes fue el del medio. Sufre importantes daños en el maletero y la rotuda de la luna trasera. También presente daños en la parte delantera. De igual forma, el Kia que azul que provocó el accidente también deberá pasar por el taller y el Porsche negro fue el mejor parado. De la retirada de los dos primeros vehículos se hará cargo el seguro y también acudieron hasta el lugar los operarios de Focsa para retirar los restos de cristal que había en la carretera y ante el temor que hubiese
