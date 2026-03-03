Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Vanessa Gutiérrez: "La industria dejó huella en la sociedad y el paisaje asturianos"

Vanessa Gutiérrez y la directora del Archivo, Conchita Paredes, en el centro, entre los comisarios de la exposición «Armán industrial», Rubén Domínguez y Patricia Fernández Pastor.

Vanessa Gutiérrez y la directora del Archivo, Conchita Paredes, en el centro, entre los comisarios de la exposición «Armán industrial», Rubén Domínguez y Patricia Fernández Pastor.

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, visitó este lunes la exposición "Armán industrial. Arquitectura industrial a través de la obra de Adolfo López Armán (1883-1980)", organizada por el Grupo de Investigación Escenarios para el Arte de la Universidad de Oviedo e inaugurada en enero en el Archivo Histórico de Asturias.

La muestra se clausuraba ayer y Gutiérrez, que no puso asistir en su día a la presentación, reflexionó sobre la necesidad de preservar ese patrimonio. "El pasado industrial nos singulariza y forma parte de nuestra identidad", declaró, y añadió que ha dejado "huella no solo en el paisaje sino en la conformación de la sociedad" asturiana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  3. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  4. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  5. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  6. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  7. Fallece el empresario asturiano José Manuel del Campo, un 'trabajador nato' con visión empresarial
  8. Mucha policía, un detenido y un extraño comportamiento: las claves de la redada que revolucionó a un barrio de Oviedo

Preljocaj actualiza "El lago de los cisnes" en una versión con mensaje ecologista

La "doctrina Donroe", a debate en los Encuentros de Filosofía

Vanessa Gutiérrez: "La industria dejó huella en la sociedad y el paisaje asturianos"

La Vega y la Casa de las Artes, punta de lanza cultural para la próxima década para Oviedo

La Vega y la Casa de las Artes, punta de lanza cultural para la próxima década para Oviedo

FanMedia Con convierte Oviedo en la capital nacional de la cultura fan: consulta aquí la agenda, entradas, sorteos y descubre a los influencers invitados

FanMedia Con convierte Oviedo en la capital nacional de la cultura fan: consulta aquí la agenda, entradas, sorteos y descubre a los influencers invitados

Sebastián Yatra disfruta de Oviedo: pasa el fin de semana en la capital asturiana con amigos y saboreando la gastronomía local

Sebastián Yatra disfruta de Oviedo: pasa el fin de semana en la capital asturiana con amigos y saboreando la gastronomía local

Oviedo ya tiene su propia agua mineral natural: este es el manantial reconocido por el Principado

Oviedo ya tiene su propia agua mineral natural: este es el manantial reconocido por el Principado

Así será la nueva sede de un importante servicio para la Seguridad Ciudadana en Oviedo

Así será la nueva sede de un importante servicio para la Seguridad Ciudadana en Oviedo
Tracking Pixel Contents