Vanessa Gutiérrez: "La industria dejó huella en la sociedad y el paisaje asturianos"

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, visitó este lunes la exposición "Armán industrial. Arquitectura industrial a través de la obra de Adolfo López Armán (1883-1980)", organizada por el Grupo de Investigación Escenarios para el Arte de la Universidad de Oviedo e inaugurada en enero en el Archivo Histórico de Asturias.

La muestra se clausuraba ayer y Gutiérrez, que no puso asistir en su día a la presentación, reflexionó sobre la necesidad de preservar ese patrimonio. "El pasado industrial nos singulariza y forma parte de nuestra identidad", declaró, y añadió que ha dejado "huella no solo en el paisaje sino en la conformación de la sociedad" asturiana.