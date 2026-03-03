La Vega y la Casa de las Artes, punta de lanza cultural para la próxima década para Oviedo

Convertir la fábrica de armas de La Vega en un nodo de vanguardia, que el Palacio de los Niños sea el cerebro musical de la ciudad gracias a la Casa de las Artes y situar a Ciudad Naranco en el epicentro de su estrategia de transformación urbana y social. La candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura lleva pareja un Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) a diez años. Su desarrollo será independiente de la consecución de la distinción internacional cuya primera fase se decidirá la semana que viene en Madrid. La apuesta del Ayuntamiento es clara. En la próxima década solucionará «la falta espacio para grandes producciones escénicas contemporáneas o exposiciones artísticas y culturales», tal y como detalla el documento aprobado con una aplastante mayoría

La administración local llevará a cabo grandes inversiones en los próximos años para la recuperación de espacios en desuso y que se convertirán en grandes contenedores culturales. Uno de los buques insignia será la antigua fábrica de armas. El derribo de los muros para abrir este espacio a la ciudad es uno de los objetivos prioritarios del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli. Gran parte del conjunto se destinará a usos culturales y se pondrá el énfasis en las producciones multimedia. Oviedo promoverá la necesaria conexión de la industria audiovisual nacional con la internacional para acoger grandes proyectos tras la buena experiencia del rodaje de «Los 4 fantásticos: primeros pasos» en el edificio diseñado por Santiago Calatrava.

No será lo único. La Vega albergará la gran biblioteca central de Oviedo acogiendo a los servicios centrales de trabajo así como depósitos, almacenes y zonas de trabajo. También habrá un espacio expositivo y se habilitarán residencias artísticas donde autores llegados desde otros puntos de España o del extranjero crearán experiencias junto a artistas locales.

Otro de los grandes proyectos es la Casa de las Artes. La concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, lleva meses trabajando en un ambicioso proyecto que solucionará los problemas de espacio que tiene, por ejemplo, la Orquesta Oviedo Filarmonía. Hasta ahora, preparan sus conciertos en los bajos del teatro Filarmónica, pero con esta futura reforma ganarán comodidad y sitio en un edificio que se abrirá a todo tipo de agrupaciones de diferentes disciplinas y procedencias. Entre ellas, la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo», la Banda de Música y cualquier entidad que quiera preparar sus actuaciones.

Además, se creará un auditorio con capacidad para 300 personas y en el exterior habrá otro espacio para la celebración de eventos cuando el tiempo lo permita. El objetivo final es conformar un espacio donde converjan todas las disciplinas artísticas que hay en la ciudad. Para ello, el equipo de gobierno se ha inspirado en instalaciones que ya existen a lo largo de la Unión Europea como la Casa da Música de Oporto y la Cité de la Musique de París.

La tercera gran pata es la plaza de toros. Su arquitectura singular y su capacidad para acoger grandes aforos ofrece «posibilidades excepcionales para acoger espectáculos multitudinarios, festivales y eventos culturales de gran formato, requiriendo adaptaciones específicas que respeten su valor patrimonial», detalla el PECO.

El equipo de gobierno ya tiene en sus manos el anteproyecto de rehabilitación y que ya ha sido negociado con la dirección general de Patrimonio sin problemas. La licitación del proyecto será de forma inminente para empezar este mismo año las obras para reabrir el coso como espacio multiusos con capacidad para 9.000 espectadores.

Cierra este importante apartado, Ciudad Naranco. El objetivo es impulsar desde el Ayuntamiento, en colaboración con la iniciativa privada, la recuperación de espacios para actividades culturales en vivo, exposiciones y residencias de creación, como núcleo de la mejora de la oferta cultural y creativa del barrio. Una situación que ya ha impulsado Kuivi Almacenes con la transformación de una de las naves de Almacenes Industriales como un gran espacio cultural.

Todas estas mejoras, reconoce el plan, «ampliarán significativamente la capacidad de acogida cultural de la ciudad y contribuirá a la regeneración urbana de diferentes barrios y a la creación de nuevos polos de dinamización cultural que fortalezcan la perspectiva territorial del desarrollo cultural ovetense».