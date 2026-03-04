El Alcalde de Oviedo sobre el conflicto en Oriente Próximo: "No debería existir ninguna guerra"
Alberto Canteli, hijo del primer edil y Marta Suárez, permanece tranquilo en Dubái aunque con preocupación tras la escalada de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán
El ovetense Alberto Canteli y su familia permanecen tranquilos en Dubái tras el aumento de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Allí vive desde hace 16 años. “En esta ciudad de los Emiratos Árabes, no tienen grandes problemas, pero indudablemente están preocupados por la situación”.
Así lo explicó el primer edil durante la celebración del acto institucional por el 8M, donde pidió el fin de todos los conflictos. “No debería existir ninguna guerra; que se acaben todas”.
A pesar de que esta postura coincide con la del presidente del Gobierno de España, Canteli criticó que las medidas llevadas a cabo en los últimos días no son de su agrado. “Las guerras no se acaban con manifestaciones, sino con opciones serias, y creo que el Gobierno nacional no está en la línea donde debería estar. Pedro Sánchez tiene que irse de una vez porque posiblemente está equivocado”.
