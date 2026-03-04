Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género se queda corto en Afganistán"

"El concepto de ‘apartheid’ de género se queda corto para describir la magnitud de lo que ocurre en Afganistán". En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la profesora Beatriz Vázquez Rodríguez, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo e investigadora principal del proyecto INGENDER, ofreció un análisis descarnado sobre la situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán. La presentación corrió a cargo de Paz Fernández-Rivera, profesora de Derecho Eclesiástico de la misma Universidad.

"Frente a quienes apelan al relativismo cultural o al respeto a las tradiciones, no puede ampararse bajo ese prisma una vulneración sistemática y estructural de derechos fundamentales. La situación de las mujeres afganas no tiene parangón en el mundo contemporáneo", indicó Vázquez, que situó el contexto geopolítico que agrava la tragedia. El 27 de febrero, Pakistán declaró una guerra activa contra Afganistán en el marco de tensiones fronterizas latentes, mientras el conflicto que involucra a Irán proyecta una sombra de inestabilidad sobre toda la región. En ese tablero convulso, advirtió, la situación de las mujeres queda relegada, invisibilizada por la urgencia de otras cuestiones.

Violencia contra las mujeres como herramienta de disciplina social

El núcleo de la intervención se centró en la reciente adopción de un nuevo código penal por parte del régimen talibán: 119 artículos que, lejos de ofrecer garantías, consolidan y sistematizan la discriminación contra mujeres y niñas. La violencia se institucionaliza como herramienta de disciplina social. En la práctica —subrayó— las mujeres pasan a ser consideradas propiedad de sus maridos, "amos", a los que quedan supeditadas. Resulta poco probable que una mujer denuncie a su agresor en un sistema que la despoja de autonomía jurídica. Como ejemplo estremecedor de la jerarquía moral que consagra el texto, señaló que el código prevé hasta cinco meses de prisión por maltratar a un camello, en contraste con la desprotección casi absoluta frente a la violencia ejercida contra una mujer. Tras la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN en 2021, y la caída del anterior gobierno afgano, se reactivaron con rapidez políticas de exclusión: la primera medida fue la disolución del Ministerio de Asuntos de la Mujer.

Le siguieron la prohibición de viajar largas distancias sin acompañante masculino, la segregación por género en la universidad, el cierre de escuelas secundarias para niñas y la imposición de un estricto código de vestimenta que obliga a ocultar rostro y cuerpo. Las mujeres han sido expulsadas también de buena parte de los espacios públicos. La presidenta de la Asamblea General de la ONU ha puesto el foco en esta segregación institucionalizada, pero la maquinaria del régimen continúa afianzándose. En el plano jurídico internacional, Vázquez analizó las posibles vías de reacción. Una de ellas es la actuación ante la Corte Internacional de Justicia, mediante una demanda interestatal por incumplimiento de obligaciones internacionales. El Tribunal de Justicia de la UE podría incidir a través de la política de asilo, competencia de la Unión. La UE recibe cada año más de 40.000 solicitudes de asilo de mujeres y niñas afganas.