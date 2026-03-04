Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
La Cámara de Comercio de Oviedo abrirá el 12 de marzo el plazo para que las pequeñas y medianas empresas soliciten ayudas

Las pymes podrán optar a subvenciones de hasta 4.500 euros en las líneas de digitalización, innovación y sostenibilidad

Ayudas a Pymes.

Ayudas a Pymes. / LNE

Félix Vallina

Félix Vallina

Las pequeñas y medianas empresas asturianas podrán optar a subvenciones de hasta casi 4.500 euros a través de las Ayudas Pyme 2026 que convoca la Cámara de Comercio de Oviedo. El plazo de solicitud se abrirá el próximo 12 de marzo a las nueve de la mañana y se prolongará hasta el 29 de mayo a las dos de la tarde.

Las tres convocatorias —publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)— se estructuran en tres líneas de apoyo: digitalización, innovación y sostenibilidad. Estas ayudas están dirigidas a pequeñas y medianas empresas con una cifra mínima de negocio de 100.000 euros y con domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La Cámara extiende su ámbito de actuación a 69 de los 78 municipios del Principado, quedando fuera Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón, Illas, Langreo y Soto del Barco. Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Con estas ayudas, la institución cameral "refuerza su compromiso con la digitalización, la innovación y la sostenibilidad del tejido empresarial asturiano", apoyando a las pymes en sus procesos de modernización, mejora competitiva y adaptación a los nuevos retos del mercado mediante recursos económicos y asesoramiento especializado.

Tres líneas de ayudas

Las convocatorias se articulan en tres programas específicos. La línea "Pyme Digital" está orientada a la implantación de soluciones de gestión empresarial, como herramientas de contabilidad, ERP, CRM o sistemas de cobros y pagos, con especial atención a soluciones en la nube. También incluye actuaciones para mejorar la presencia digital, como desarrollo web, posicionamiento SEO y SEM, redes sociales, e-mail marketing o comercio electrónico. Asimismo, contempla marketing en el punto de venta, inteligencia de negocio y sistemas de fidelización.

"Pyme Innova" apoya proyectos de innovación en productos, servicios, procesos, comercialización y gestión empresarial. Esta línea también cubre certificaciones y servicios vinculados a la innovación, así como la preparación de ayudas de I+D+i y la protección de la propiedad intelectual.

Por su parte, "Pyme Sostenible" está dirigida a mejorar la eficiencia energética y el desempeño ambiental de las empresas. Incluye actuaciones relacionadas con certificaciones ambientales y energéticas —como ISO 50001, ISO 14001, ISO 14006, ISO 14046 o ISO 14064—, además de proyectos de economía circular, energías renovables, planes de movilidad sostenible o registro de la huella de carbono. Esta última línea de ayudas cuenta además con cofinanciación del Principado de Asturias.

La Cámara de Comercio de Oviedo abrirá el 12 de marzo el plazo para que las pequeñas y medianas empresas soliciten ayudas

