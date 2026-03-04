La Cámara de Comercio de Oviedo abrirá el 12 de marzo el plazo para que las pequeñas y medianas empresas soliciten ayudas

Las pequeñas y medianas empresas asturianas podrán optar a subvenciones de hasta casi 4.500 euros a través de las Ayudas Pyme 2026 que convoca la Cámara de Comercio de Oviedo. El plazo de solicitud se abrirá el próximo 12 de marzo a las nueve de la mañana y se prolongará hasta el 29 de mayo a las dos de la tarde.

Las tres convocatorias —publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)— se estructuran en tres líneas de apoyo: digitalización, innovación y sostenibilidad. Estas ayudas están dirigidas a pequeñas y medianas empresas con una cifra mínima de negocio de 100.000 euros y con domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación de la Cámara de Comercio de Oviedo.

La Cámara extiende su ámbito de actuación a 69 de los 78 municipios del Principado, quedando fuera Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón, Illas, Langreo y Soto del Barco. Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Con estas ayudas, la institución cameral "refuerza su compromiso con la digitalización, la innovación y la sostenibilidad del tejido empresarial asturiano", apoyando a las pymes en sus procesos de modernización, mejora competitiva y adaptación a los nuevos retos del mercado mediante recursos económicos y asesoramiento especializado.

Tres líneas de ayudas

Las convocatorias se articulan en tres programas específicos. La línea "Pyme Digital" está orientada a la implantación de soluciones de gestión empresarial, como herramientas de contabilidad, ERP, CRM o sistemas de cobros y pagos, con especial atención a soluciones en la nube. También incluye actuaciones para mejorar la presencia digital, como desarrollo web, posicionamiento SEO y SEM, redes sociales, e-mail marketing o comercio electrónico. Asimismo, contempla marketing en el punto de venta, inteligencia de negocio y sistemas de fidelización.

"Pyme Innova" apoya proyectos de innovación en productos, servicios, procesos, comercialización y gestión empresarial. Esta línea también cubre certificaciones y servicios vinculados a la innovación, así como la preparación de ayudas de I+D+i y la protección de la propiedad intelectual.

Por su parte, "Pyme Sostenible" está dirigida a mejorar la eficiencia energética y el desempeño ambiental de las empresas. Incluye actuaciones relacionadas con certificaciones ambientales y energéticas —como ISO 50001, ISO 14001, ISO 14006, ISO 14046 o ISO 14064—, además de proyectos de economía circular, energías renovables, planes de movilidad sostenible o registro de la huella de carbono. Esta última línea de ayudas cuenta además con cofinanciación del Principado de Asturias.