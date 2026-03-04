Un centro educativo ovetense representará, junto a otro avilesino, a Asturias en la final de “La Ciberliga” de la Guardia Civil

En la primera participación de Asturias en la VII National Cyber League de la Guardia Civil, conocida como “La Ciberliga”, el colegio Loyola de Oviedo es uno de los dos vencedores de la fase autonómica. Cuatro estudiantes de 4.º de ESO del centro educativo integrarán el equipo que representará a Asturias, junto al colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Avilés, en la fase nacional de la modalidad pre-amateur.

Esta es una iniciativa orientada a la concienciación y formación en ciberseguridad del alumnado. Combina actividades formativas con retos prácticos basados en situaciones reales, fomentando el uso seguro y responsable de las tecnologías. La fase nacional se celebrará en Madrid del 21 al 23 de abril.

Durante estas jornadas, los equipos finalistas visitarán instalaciones de la Guardia Civil y participarán en demostraciones y actividades formativas, además de asistir a conferencias impartidas por empresas del sector de la ciberseguridad. El programa confeccionado culminará con la fase final de la competición y la entrega de premios.

Veintiún centros educativos asturianos y cerca de un millar de estudiantes participaron en el torneo. En España, tomaron parte en la iniciativa 800 los colegios, con unos 30.000 alumnos. Con respeto a la edición anterior, se duplicó el número de colegios participantes. Asturias debutó en el evento en esta edición tras la firma de un protocolo de colaboración entre la Consejería de Educación y la dirección general de la Guardia Civil.

Desde 2019

Antes de iniciar la competición el alumnado recibió formación y concienciación sobre riesgos en la red, así como explicaciones prácticas sobre herramientas de navegación segura. El siguiente paso dado por los equipos fue enfrentarse a retos que simulan incidentes reales de ciberseguridad.

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación del Principado, María Dolores Bueno, asistió en septiembre a la presentación oficial del evento, que se celebró en Cuenca. “Es una actividad excelente para sensibilizar al alumnado sobre los riesgos de internet, despertar su interés por la ciberseguridad y fomentar estrategias digitales para un uso seguro y responsable”, resaltó. La primera competición se celebró en 2019.