El entorno del HUCA, en Oviedo, donde más subió el alquiler el último año en el Principado

El mercado del alquiler en la capital asturiana vive un proceso de transformación acelerado, con un epicentro claro: el entorno del HUCA y La Cadellada. Según el último informe del Índice Inmobiliario Fotocasa, este barrio no solo se ha consolidado como el más caro de Oviedo, sino que es la zona de toda Asturias donde más ha crecido el precio en el último año, con un repunte histórico del 28,9%.

Esta subida sitúa el metro cuadrado en La Cadellada en los 12,31 euros mensuales, encabezando una lista de barrios ovetenses que ven cómo la presión de la demanda dispara las rentas. Le siguen de cerca zonas tradicionales como el eje Salesas-Foncalada-Campoamor (12,26 euros por metro cuadrado) y el entorno del Parque San Francisco-Uría (12,25 €/m²).

El "efecto hospital" y la presión en los barrios

La pujanza del HUCA ha arrastrado también a barrios colindantes como Milán-Pumarín, que ya alcanza los 11,59 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 17,8%. No es el único punto caliente; en la zona oeste, Buenavista también experimenta una tensión inédita con un incremento anual del 21%, situando su precio medio en los 11,10 €/m². Mientras que en Gijón el Barrio del Centro lidera en precio absoluto (13,52 euros por metro cuadrado), es Oviedo quien marca el ritmo de crecimiento más agresivo de la región.

Oviedo copa el ranking regional

Aunque los tres barrios con el alquiler más alto de la comunidad se encuentran en Gijón (Centro, La Arena y El Natahoyo), la capital domina el resto de la tabla de exclusividad. De hecho, Oviedo acapara ocho de los once barrios más caros de Asturias, evidenciando una subida generalizada que ya alcanza a zonas como San Lázaro, Otero o El Campillín, donde el metro cuadrado ya no baja de los 10,50 euros.