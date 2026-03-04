«Esporas» lleva el cine joven al cibercentro de La Lila de Oviedo este mes
Las sesiones se celebrarán los tres próximos lunes con entrada gratuita a las 18.00 horas
El cibercentro de La Lila en Oviedo acoge durante los tres próximos lunes de este mes «Esporas», una muestra de cine joven impulsada por el Ayuntamiento y el Consejo de la Juventud. Con sesiones gratuitas a las 18.00 horas, el ciclo destaca por ser cine realizado y programado por menores de 30 años.
La concejala de Festejos y Juventud, Covadonga Díaz, subrayó que la iniciativa fomenta la «cultura viva» y el compromiso juvenil. El programa incluye cortometrajes de artistas como Sohu, Maryam y Daniel Valcárcel, acompañados de largometrajes que invitan a la reflexión colectiva. Más que proyecciones, «Esporas» busca combatir el aislamiento, transformando la sala en un espacio de diálogo horizontal y aprendizaje compartido entre los creadores y el público.
