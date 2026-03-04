Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Esporas» lleva el cine joven al cibercentro de La Lila de Oviedo este mes

Las sesiones se celebrarán los tres próximos lunes con entrada gratuita a las 18.00 horas

La presenación de &quot;Esporas&quot; en el Ayuntamiento.

La presenación de "Esporas" en el Ayuntamiento.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El cibercentro de La Lila en Oviedo acoge durante los tres próximos lunes de este mes «Esporas», una muestra de cine joven impulsada por el Ayuntamiento y el Consejo de la Juventud. Con sesiones gratuitas a las 18.00 horas, el ciclo destaca por ser cine realizado y programado por menores de 30 años.

La concejala de Festejos y Juventud, Covadonga Díaz, subrayó que la iniciativa fomenta la «cultura viva» y el compromiso juvenil. El programa incluye cortometrajes de artistas como Sohu, Maryam y Daniel Valcárcel, acompañados de largometrajes que invitan a la reflexión colectiva. Más que proyecciones, «Esporas» busca combatir el aislamiento, transformando la sala en un espacio de diálogo horizontal y aprendizaje compartido entre los creadores y el público.

