Mario Arias nombra a sus personas de confianza que el acompañarán en la presidente del PP de Oviedo: concejales y diputados autonómicos entre los nombres

El recién nombrado líder anuncia que el objetivo de su equipo es fortalecer el partido para mantener la mayoría en la ciudad

Mario Arias.

Mario Arias. / Fernando Rodríguez / LNE

Rosalía Agudín

El recién elegido presidente del PP de Oviedo, Mario Arias, acaba de nombrar al núcleo duro de su directiva. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, será coordinadora de Organización y Atención al Afiliado. Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones, Manuel López Purón, asumirá la Vicesecretaría de Estrategia, Acción Electoral y Comunicación; mientras que el edil de Turismo, Alfredo García Quintana, se pondrá al frente de la Vicesecretaría de Acción Política y Buen Gobierno.

Más nombres. El autónomo Gonzalo García González de Lena, la gerente sanitaria Vanesa Álvarez y el comercial Luismi Fernández Berandón se incorporan al equipo como vicesecretarios de Participación y Sociedad Civil, Políticas Sociales y Calidad de Vida y Formación y Talento, respectivamente. Además, la diputada regional Sandra Camino llevará el área de Impulso Económico y Sectores Productivos y el coordinador del grupo parlamentario David Mérida dirigirá la parte de Análisis, Propuestas y Argumentario. Ya se había anunciado previamente que el secretario general de la formación será el exedil Gerardo Antuña.

«Vamos a poner a punto el partido para que Alfredo Canteli esté orgulloso de nosotros y sigamos siendo el partido mayoritario de Oviedo», destacó el presidente de los populares.

