Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo

Iba caminando por la calle Uría y "se desplomó". Al menos así lo relata, Óscar Macarro, el portero del portal número 1 de la céntrica vía ovetense, que fue testigo de la muerte de un hombre de 49 años que sufrió una indisposición alrededor de la una y media de la tarde de este miércoles. Los motivos exactos de la muerte aún se desconocen, no en vano, el juez aún no había levantado el cadáver a eso de las dos y diez de la tarde.

Óscar Macarro trató de ayudar en un primer momento al fallecido, pero justo en ese momento pasaba por la calle una médica que tomó las riendas en cuanto se percató la situación. Los empleados de algunos comercios cercanos avisaron con celeridad a los servicios de emergencia y pronto se personó en el lugar una Uvi-móvil.

Los testigos aseguran que los profesionales sanitarios trataron de reanimar al fallecido durante unos 45 minutos, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida.

El lugar y la hora a la que se produjo el suceso, con la calle Uría llena de gente, provocó bastante revuelo en la zona. Muchos de los presentes se arremolinaron en torno al lugar de los hechos mientras se llevaban a cabo las labores médicas. Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional regularon el tráfico y acordonaron la zona para guardar la máxima intimidad y respeto.