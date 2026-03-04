Oviedo arranca las IV Jornadas de los Callos con menús especiales en 47 restaurantes

Oviedo vuelve a poner en valor uno de sus platos más representativos. Las IV Jornadas Gastronómicas de los Callos al Estilo Oviedo arrancan este jueves con la participación de 47 establecimientos hosteleros y se prolongarán hasta el domingo 15 de marzo, días en los que los restaurantes ofrecerán a sus clientes este guiso tradicional ligado a la cocina más popular de la capital asturiana.

La iniciativa está organizada por la patronal hostelera Otea, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, y fue presentada este miércoles en el restaurante del Auditorio Príncipe Felipe. En el acto participaron el presidente de Otea, Javier Martínez; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; y el cofrade mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios. También asistió el presidente de Hostelería de España, el ovetense José Luis Álvarez Almeida.

Durante su intervención, Javier Martínez destacó el crecimiento que han experimentado estas jornadas desde su primera edición. El presidente de Otea subrayó que el aumento hasta 47 locales participantes confirma que la iniciativa se está consolidando dentro del calendario gastronómico de la ciudad. Además, recordó las características que definen a los callos al estilo Oviedo, conocidas popularmente como “las tres pes”: pequeños, picantinos y pegajosos, una combinación que distingue esta receta frente a otras variantes.

Por su parte, Miguel Ángel de Dios, impulsor del proyecto, recordó que la iniciativa nació hace cuatro años con el objetivo de promocionar los callos como uno de los símbolos gastronómicos de Oviedo. Con el paso del tiempo, explicó, la marca “callos al estilo Oviedo” ha logrado abrirse camino y convertirse en un elemento más de promoción cultural y turística de la ciudad.

En la misma línea se expresó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, quien destacó que estas jornadas ayudan a reforzar la identidad gastronómica de la capital asturiana y a dinamizar el sector hostelero. “Hoy no presentamos únicamente unas jornadas gastronómicas más, presentamos una declaración de identidad”, señaló durante la presentación.

El acto incluyó además una cata de callos elaborados por varios de los establecimientos participantes. Un jurado integrado por miembros del Club de Guisanderas de Asturias —Isabel Alonso, Cristina Rey, Lidia Vázquez, Ángela Pérez, Amada Álvarez, presidenta del colectivo, e Ybonn Corral— fue el encargado de evaluar las propuestas y elegir las mejores elaboraciones.

Tras la degustación, La Manzana, El Fartuqín y la sidrería Alterna recibieron el reconocimiento de “Establecimiento Distinguido Callos al Estilo Oviedo 2026”, una distinción con la que Otea busca reconocer la calidad y el respeto por la receta tradicional de uno de los platos más emblemáticos de la cocina ovetense.