Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Oviedo destina 1,6 millones a crear una plataforma de turismo inteligente

La nueva herramienta permitirá recoger datos de los viajeros para conocer mejor sus preferencias

Un grupo de turistas el pasado agosto en la plaza de la Catedral.

Un grupo de turistas el pasado agosto en la plaza de la Catedral. / Irma Collín

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobará este jueves los pliegos de contratación de la nueva plataforma turística llamada a convertir la ciudad en un Destino Turístico Inteligente (DTI), tras lograr una ayuda de 1,6 millones de euros para su desarrollo. El proyecto, que se ejecutará en 18 meses, supone un paso decisivo en la estrategia de transformación digital del destino y culminará, previsiblemente.

La iniciativa se impulsa en colaboración con SEGITTUR y permitirá situar a la capital asturiana en la vanguardia del uso de tecnología y análisis de datos aplicados a la gestión turística. El objetivo, según la concejalía de Turismo es «mejorar la experiencia del visitante, reforzar la competitividad empresarial y favorecer un crecimiento sostenible del sector».

El plan se articula en torno a tres ejes. En primer lugar, la creación de un sistema de inteligencia turística capaz de recopilar y analizar datos en tiempo real sobre flujos de visitantes, tendencias y mercados. Esta herramienta facilitará una toma de decisiones basada en información precisa tanto para los gestores públicos como para las empresas locales.

Digitalización empresarial

En segundo término, se impulsará la digitalización del ecosistema turístico, con especial atención a pequeñas y medianas empresas, que podrán modernizar procesos y mejorar su posicionamiento. Por último, se implantará un modelo de gobernanza basado en datos que refuerce la coordinación entre administraciones y sector privado.

La plataforma, enmarcada en el proyecto OVD-Ecosistema Digital Sostenible, será interoperable con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). Incorporará tecnologías como Big Data e Internet de las Cosas para optimizar recursos, mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

Entre sus funcionalidades destacan una aplicación móvil para turistas, un portal web centralizado con información actualizada, sistemas de información en tiempo real sobre eventos y servicios, herramientas para gestionar flujos y evitar saturaciones, canales de participación ciudadana y módulos de encuestas de satisfacción.

Noticias relacionadas

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, subrayó que la ayuda supone «un gran paso adelante» en la modernización del destino y permitirá posicionar a Oviedo en el mapa de las ciudades más innovadoras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  2. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  3. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  4. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  5. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  6. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  7. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  8. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina

Oviedo destina 1,6 millones a crear una plataforma de turismo inteligente

Oviedo destina 1,6 millones a crear una plataforma de turismo inteligente

Oviedo homenajea a cuatro mujeres inspiradoras en el 8M: "Que se acuerden de ti cuando eres viejecita es un regalo muy bello"

Oviedo homenajea a cuatro mujeres inspiradoras en el 8M: "Que se acuerden de ti cuando eres viejecita es un regalo muy bello"

Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género se queda corto en Afganistán"

Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género se queda corto en Afganistán"

Mario Arias nombra a sus personas de confianza que el acompañarán en la presidente del PP de Oviedo: concejales y diputados autonómicos entre los nombres

Mario Arias nombra a sus personas de confianza que el acompañarán en la presidente del PP de Oviedo: concejales y diputados autonómicos entre los nombres

Oviedo arranca las IV Jornadas de los Callos con menús especiales en 47 restaurantes

Oviedo arranca las IV Jornadas de los Callos con menús especiales en 47 restaurantes

«Esporas» lleva el cine joven al cibercentro de La Lila de Oviedo este mes

«Esporas» lleva el cine joven al cibercentro de La Lila de Oviedo este mes

Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

El emotivo (y concurrido) adiós del "oasis del culín" de la Ruta de los Vinos de Oviedo: "Dimos lo mejor de nosotros"

El emotivo (y concurrido) adiós del "oasis del culín" de la Ruta de los Vinos de Oviedo: "Dimos lo mejor de nosotros"
Tracking Pixel Contents