Oviedo destina 1,6 millones a crear una plataforma de turismo inteligente

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobará este jueves los pliegos de contratación de la nueva plataforma turística llamada a convertir la ciudad en un Destino Turístico Inteligente (DTI), tras lograr una ayuda de 1,6 millones de euros para su desarrollo. El proyecto, que se ejecutará en 18 meses, supone un paso decisivo en la estrategia de transformación digital del destino y culminará, previsiblemente.

La iniciativa se impulsa en colaboración con SEGITTUR y permitirá situar a la capital asturiana en la vanguardia del uso de tecnología y análisis de datos aplicados a la gestión turística. El objetivo, según la concejalía de Turismo es «mejorar la experiencia del visitante, reforzar la competitividad empresarial y favorecer un crecimiento sostenible del sector».

El plan se articula en torno a tres ejes. En primer lugar, la creación de un sistema de inteligencia turística capaz de recopilar y analizar datos en tiempo real sobre flujos de visitantes, tendencias y mercados. Esta herramienta facilitará una toma de decisiones basada en información precisa tanto para los gestores públicos como para las empresas locales.

Digitalización empresarial

En segundo término, se impulsará la digitalización del ecosistema turístico, con especial atención a pequeñas y medianas empresas, que podrán modernizar procesos y mejorar su posicionamiento. Por último, se implantará un modelo de gobernanza basado en datos que refuerce la coordinación entre administraciones y sector privado.

La plataforma, enmarcada en el proyecto OVD-Ecosistema Digital Sostenible, será interoperable con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). Incorporará tecnologías como Big Data e Internet de las Cosas para optimizar recursos, mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

Entre sus funcionalidades destacan una aplicación móvil para turistas, un portal web centralizado con información actualizada, sistemas de información en tiempo real sobre eventos y servicios, herramientas para gestionar flujos y evitar saturaciones, canales de participación ciudadana y módulos de encuestas de satisfacción.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, subrayó que la ayuda supone «un gran paso adelante» en la modernización del destino y permitirá posicionar a Oviedo en el mapa de las ciudades más innovadoras.