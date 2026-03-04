Oviedo homenajea a cuatro mujeres inspiradoras en el 8M: "Que se acuerden de ti cuando eres viejecita es un regalo muy bello"

Son mujeres inspiradoras. Artistas que demuestran que han conseguido alcanzar sus sueños, a pesar de que el camino no ha sido fácil. Desde pequeñas les ha tocado luchar. El Ayuntamiento rindió este miércoles homenaje a la pianista Purita de la Riva, la galerista Carmen Benedet y las artistas Consuelo Vallina y Elise Florentino durante el acto institucional con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. «Para mí lo sois todo; algo está fallando cuando hay tantas muertes violentas. Defendamos a las mujeres por encima de todo», expuso el alcalde, Alfredo Canteli.

Fue el primer edil, junto a la concejala de Políticas Sociales, Leticia González, quien entregó a cada una de las galardonadas un premio en el que “La Regenta” es la protagonista. Purita de la Riva fue la primera en recibir el homenaje. La pianista nació en 1933 y, con seis años, comenzó a tocar el piano de la mano de una religiosa amiga de su madre. Era una niña prodigio. A lo largo de su vida recorrió Asturias dando conciertos y fue profesora del Conservatorio durante 47 años. «No encuentro las palabras para expresar lo que siento; que se acuerden de ti cuando eres viejecita es un regalo muy bello, es como una caricia». También destacó que las mujeres «valemos mucho» y aconsejó a las niñas que «si Dios les da cualidades para dedicarse a la música, que se dediquen a ello».

El padre de Consuelo Vallina siempre la ayudó a la hora de luchar por su sueño: ser artista visual. Un campo lleno de dificultades que la obligó a trabajar fuera del mundo del arte antes de poder exponer. «Mucha gente joven deja el sector a mitad de carrera; este mundo es complicado para todos, pero para las mujeres es más duro». Cuenta que cada mes llega el recibo de autónomos o tiene que pagar la cotización a la Seguridad Social, pero los ingresos en este sector no son continuos. A pesar de ello, no cambiaría su vida por nada en el mundo. «El arte da una calidad de vida diferente; que las niñas de hoy en día se formen, viajen y se muevan. Que no se desanimen y tiren para adelante».

Como el amor de su vida califica la dominicana Elise Florentino su pasión por el arte. «Oviedo me acogió cuando tenía diez años y quiero agradecer su acogida; es una ciudad a la que quiero mucho y el Museo de Bellas Artes adquirió una de mis obras», cuenta esta artista nacida en 1998 en Santo Domingo (República Dominicana). A pesar de la gran calidad de sus obras, no se puede dedicar en exclusiva a la pintura. «Tengo que tener otro trabajo; soy docente, lo que me obliga a interrumpir la elaboración de las obras». De igual forma, recomienda a las niñas migrantes que llegan a Oviedo que luchen por sus sueños y que no hagan caso de los estereotipos. «No es mi problema nacer con un color de piel que no gusta a otras personas. Mi recomendación hacia ellas es que hagan lo que les dé la gana». La cuarta homenajeada fue Carmen Benedet, pionera en el galerismo en España. No pudo acudir a recoger el galardón por motivos médicos.

En el acto también intervino la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, quien destacó que «el verdadero avance no consiste en decir a las mujeres cómo deben vivir, sino en asegurar la libertad para que puedan elegir su proyecto de vida». «Hoy más que nunca debemos comprometernos a preservar los derechos conquistados hace más de un siglo; las mujeres transforman el mundo».