Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

La cultura tiene un impacto brutal en el bienestar de las personas. Las distintas emociones que genera mejoran la calidad de vida de los espectadores. Sin embargo, los frenéticos ritmos de vida impiden que muchas personas puedan desplazarse a los principales centros culturales.Por ello, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 se marca el reto de descentralizar la oferta cultural, permitiendo que «los barrios y distritos gestionen y prioricen sus propias actividades culturales, como ciclos de cine al aire libre en Ventanielles o encuentros literarios en bibliotecas de proximidad como la de San Lázaro».Así lo recoge el Plan Estratégico de la Cultura de Oviedo (PECO), el documento aprobado con una aplastante mayoría a finales del año pasado y que nació en paralelo al proyecto para lograr la distinción internacional.

El Ayuntamiento constata el éxito que despierta la programación de los teatros de Pumarín y del Casino de Trubia. «Estos espacios han demostrado su valor como lugares de proximidad para las artes escénicas, fortaleciendo la descentralización de las programaciones». Por ello, el trabajo consistirá en continuar en esta línea para generar circuitos culturales. «De esta forma, se llegará a nuevos públicos y se ampliarán las oportunidades laborales entre los diferentes agentes culturales».

La cartera de proyectos del equipo de gobierno ya apuesta por nuevas infraestructuras en los barrios. La gran rehabilitación del Palacio de los Deportes permitirá compatibilizar la actividad deportiva con la celebración de conciertos y actividades culturales. El objetivo del Ayuntamiento es que una empresa organice veinticinco actos al año, seis de ellos durante las fiestas de San Mateo, a partir de septiembre de 2027, una vez finalice el contrato de alquiler de las carpas de La Ería.

Por su parte, Buenavista se beneficiará de la reforma de la plaza de toros. «Su arquitectura singular y su capacidad para grandes aforos ofrecen posibilidades excepcionales para celebrar espectáculos multitudinarios, festivales y eventos culturales de gran formato». El anteproyecto para el diseño de los trabajos ya cuenta con el visto bueno de la Consejería de Patrimonio y la Concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, está a punto de sacar a licitación la contratación del proyecto.

Además, el PECO pone el foco en la fábrica de armas de La Vega. «Constituye un espacio de enorme potencial para el desarrollo de un centro cultural multidisciplinar, en el que se acogerán residencias de artistas, espacios de exhibición para la creación contemporánea y un hub audiovisual, aprovechando su valor como patrimonio industrial».

También se fija la mirada en la reforma del Palacio de los Niños para su conversión en Casa de las Artes. «Esta es una oportunidad única para crear un equipamiento innovador, con espacios de ensayo, estudios de grabación y salas de formación profesional».

Por último, el Ayuntamiento impulsará en Ciudad Naranco estudios para la posible recuperación de espacios destinados a actividades culturales en vivo, exposiciones y residencias de creación, como núcleo para mejorar la oferta cultural y creativa del barrio.

En definitiva, la expansión de la programación cultural a los barrios no solo ampliará la capacidad de acogida cultural de la ciudad, sino que también contribuirá a la regeneración urbana de distintos barrios y a la creación de nuevos polos de dinamización cultural, fortaleciendo la perspectiva territorial del desarrollo cultural ovetense.

Mientras tanto, los ensayos para la defensa de la candidatura en la primera fase continúan. El equipo de diez expertos se enfrentará al jurado internacional en la reunión que tendrá lugar el miércoles a primera hora de la mañana en la sede madrileña del Ministerio de Cultura. Quedan seis días. Oviedo competirá contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo.

Noticias relacionadas

El 13 de marzo se conocerá el listado con las ciudades que pasarán a la siguiente fase para disputarse el título de Capital Europea de la Cultura en 2031, y las elegidas tendrán todo este año para redactar sus propuestas finales.Dentro de doce meses se conocerá la decisión definitiva.