Las propiedades del Ayuntamiento de Oviedo alcanzan cifras récord y ya valen 1.063 millones de euros

El Ayuntamiento de la capital incrementó su patrimonio en 47,3 millones de euros en el último año. Así se desprende del informe aprobado este martes por unanimidad por el Pleno sobre la revisión del inventario municipal de bienes y derechos, un documento que, lejos de ser una fría relación de cifras, retrata en números la envergadura de la ciudad. Según ese balance actualizado, el patrimonio total de Oviedo asciende ya a 1.063,4 millones de euros, frente a los 1.016,2 millones contabilizados el año anterior, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido y ordenado en el que la principal variación es la revisión al alza del valor del Palacio de los Deportes.

El informe presentado por el área de Gestión del Patrimonio recibió el visto bueno de todos los grupos municipales, que respaldaron sin fisuras una fotografía contable que supera la simbólica barrera de los mil millones. En esa galería de grandes activos destaca con luz propia el Edificio Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el Calatrava, integrado en la macrocomunidad de Buenavista y valorado en casi 91 millones de euros, lo que lo convierte en la propiedad más valiosa del Consistorio.

Le siguen los terrenos de Villa Magdalena, estimados en 46,74 millones, el estadio Carlos Tartiere (32.8 millones) y el Palacio Municipal de Deportes, que con 27,2 millones ocupa el cuarto puesto en el ranking patrimonial tras su ambiciosa reforma, culminada en junio tras dos años de obras.

Tras ellos aparecen el Auditorio Príncipe Felipe, levantado sobre el antiguo depósito de agua y tasado en 20,7 millones, y la infraestructura de San Julián de los Prados Santuyano Bulevar, que supera los 8,1 millones. Completan el cuadro de honor el polideportivo Florida Arena, el Corredoria Arena, el Talud de la Ería, el complejo deportivo Pumarín Teatinos Jorge Egocheaga y la Plaza de Abastos de La Corredoria, todos por encima de los tres millones de euros.

El grueso de ese patrimonio descansa en las infraestructuras, que suman más de 503 millones de euros, seguidas de las construcciones con 295 millones y de las instalaciones técnicas, que rebasan los 114 millones. Los terrenos y bienes naturales aportan más de 65 millones, mientras que el patrimonio histórico, la propiedad industrial e intelectual y la maquinaria completan un mapa diverso que también incluye inversiones intangibles. En conjunto, una radiografía económica que habla de ciudad, de memoria y de un futuro compartido con la capitalidad cultural de 2031 entre ceja y ceja.

Noticias relacionadas

Más allá de la contabilidad, el inventario funciona como un espejo que devuelve la imagen de una Oviedo que invierte, conserva y proyecta. Cada cifra encierra ladrillos, escenarios, pistas y plazas donde transcurre la vida cotidiana. La unanimidad política subraya, además, que el patrimonio común es terreno de acuerdo y responsabilidad compartida. Un balance que corrobora la creciente riqueza de la casa de todos los carbayones.