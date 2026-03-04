Segundo incendio en el viejo HUCA en menos de tres días: nueva intervención de los bomberos de Oviedo en el expoliado recinto sanitario

El viejo HUCA sufre su segundo incendio en menos de tres días. Los hechos tuvieron lugar a las 23.56 horas del lunes cuando los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibieron el aviso de que había varios objetos quemándose en la calle Doctor Bellmunt, en la que se encuentra el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Los efectivos llegaron seis minutos despúes y se encontraron ardiendo dos vallas de plástico.

Una situación que les obligó a desplegar una manguera de uno de los camiones para apagar las llamas. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos y los hechos están siendo investigados por la Policía para determinar cómo ocurrieron los hechos. La actuación se dio por finalizada a los pocos minutos después con el regreso de los bomberos al parque de Rubín.

El domingo por la tarde también fue necesaria la intervención de los Bomberos después de que fueran tiradas varias colillas a un contenedor de reciclaje ubicado entre las antiguas Policlínicas y la Escuela de Idiomas.