Segundo incendio en el viejo HUCA en menos de tres días: nueva intervención de los bomberos de Oviedo en el expoliado recinto sanitario
Los bomberos se vieron obligados a intervenir a medianoche a la altura del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
El viejo HUCA sufre su segundo incendio en menos de tres días. Los hechos tuvieron lugar a las 23.56 horas del lunes cuando los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibieron el aviso de que había varios objetos quemándose en la calle Doctor Bellmunt, en la que se encuentra el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Los efectivos llegaron seis minutos despúes y se encontraron ardiendo dos vallas de plástico.
Una situación que les obligó a desplegar una manguera de uno de los camiones para apagar las llamas. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos y los hechos están siendo investigados por la Policía para determinar cómo ocurrieron los hechos. La actuación se dio por finalizada a los pocos minutos después con el regreso de los bomberos al parque de Rubín.
El domingo por la tarde también fue necesaria la intervención de los Bomberos después de que fueran tiradas varias colillas a un contenedor de reciclaje ubicado entre las antiguas Policlínicas y la Escuela de Idiomas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
- Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
- Sebastián Yatra disfruta de Oviedo: pasa el fin de semana en la capital asturiana con amigos y saboreando la gastronomía local