Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Segundo incendio en el viejo HUCA en menos de tres días: nueva intervención de los bomberos de Oviedo en el expoliado recinto sanitario

Los bomberos se vieron obligados a intervenir a medianoche a la altura del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias

Estado en el que se encuentra el viejo HUCA.

Estado en el que se encuentra el viejo HUCA. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

El viejo HUCA sufre su segundo incendio en menos de tres días. Los hechos tuvieron lugar a las 23.56 horas del lunes cuando los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibieron el aviso de que había varios objetos quemándose en la calle Doctor Bellmunt, en la que se encuentra el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Los efectivos llegaron seis minutos despúes y se encontraron ardiendo dos vallas de plástico.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Una situación que les obligó a desplegar una manguera de uno de los camiones para apagar las llamas. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos y los hechos están siendo investigados por la Policía para determinar cómo ocurrieron los hechos. La actuación se dio por finalizada a los pocos minutos después con el regreso de los bomberos al parque de Rubín.

Noticias relacionadas

El domingo por la tarde también fue necesaria la intervención de los Bomberos después de que fueran tiradas varias colillas a un contenedor de reciclaje ubicado entre las antiguas Policlínicas y la Escuela de Idiomas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  2. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  3. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  4. Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
  5. Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
  6. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  7. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  8. Sebastián Yatra disfruta de Oviedo: pasa el fin de semana en la capital asturiana con amigos y saboreando la gastronomía local

Segundo incendio en el viejo HUCA en menos de tres días: nueva intervención de los bomberos de Oviedo en el expoliado recinto sanitario

Segundo incendio en el viejo HUCA en menos de tres días: nueva intervención de los bomberos de Oviedo en el expoliado recinto sanitario

Las propiedades del Ayuntamiento de Oviedo alcanzan cifras récord y ya valen 1.063 millones de euros

Las propiedades del Ayuntamiento de Oviedo alcanzan cifras récord y ya valen 1.063 millones de euros

El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, "no cierra ni por vacaciones: "Nos gusta dar un poco de aire y vida al barrio"

A subasta por 2,41 millones el edificio con vistas a la Catedral de Oviedo que estuvo okupado durante años

A subasta por 2,41 millones el edificio con vistas a la Catedral de Oviedo que estuvo okupado durante años

Los planes de Sebastián Yatra en Oviedo: recorre el monte Naranco, saborea croquetas y disfruta de muchos amigos

Los planes de Sebastián Yatra en Oviedo: recorre el monte Naranco, saborea croquetas y disfruta de muchos amigos

Oviedo refuerza la plantilla municipal para agilizar la tramitación de licencias

Oviedo refuerza la plantilla municipal para agilizar la tramitación de licencias

El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

Oviedo aspira a convertirse en un referente internacional con colaboraciones artísticas con Francia, Reino Unido y Canadá

Oviedo aspira a convertirse en un referente internacional con colaboraciones artísticas con Francia, Reino Unido y Canadá
Tracking Pixel Contents