El talento joven del cine encuentra espacio en Oviedo con "Esporas"

"La muestra evidencia que, cuando se confía en la juventud, el resultado es creatividad, compromiso y cultura viva", destacó la concejala Covadonga Díaz

Por la izquierda; Luis Morla, cineasta; Covadonga Díaz, concejala de Joventud; Isa González, miembro del Consejo de la Juventud de Asturias y Nayara Durán, presidenta del Consejo de la Juventud de Oviedo. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

La concejala de Juventud, Centros Sociales y Festejos, Covadonga Díaz, presentó este miércoles el proyecto “Esporas”, una muestra de cine realizado y programado por jóvenes que se celebra en el Cibercentro de La Lila. En este espacio, todos los lunes de este mes a las 18.00 horas se proyecta un filme con entrada libre hasta completar aforo. “Evidencia que, cuando se confía en la juventud, el resultado es creatividad, compromiso y cultura viva”, destacó Díaz.

La edil subrayó que “Esporas” es mucho más que una muestra de cine, al definirla como un espacio de encuentro, aprendizaje y mirada crítica creado por jóvenes y para jóvenes. En este sentido, destacó que iniciativas así reflejan el talento y la inquietud de la juventud y contribuyen a fortalecer el tejido cultural de la ciudad, al tiempo que reafirmó el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo a proyectos que fomentan la participación y la creación cultural juvenil.

Díaz estuvo acompañada por Isa González, del Consejo de la Juventud de Asturias; Nayara Durán, presidenta del Consejo de la Juventud de Oviedo; y Luis Morla, miembro del grupo de trabajo y cineasta, en la sala de prensa del Ayuntamiento. “No planteamos solo un ciclo de proyecciones, sino un espacio donde la juventud pueda encontrarse y compartir la experiencia cultural”, señaló Durán, quien defendió la necesidad de generar espacios comunes frente a dinámicas de aislamiento o soledad no deseada.

Por su parte, González destacó que el cine ocupa un lugar fundamental en la vida de la juventud, ya que no solo es entretenimiento, sino también una herramienta de reflexión y construcción de identidad. Morla cerró el acto invitando a visitar el Cibercentro de La Lila y avanzó que participarán los cineastas menores de 30 años Diego Flórez, Maryam Harandí, Sohu y Daniel Valcárcel, cuyos cortometrajes ya han tenido un recorrido destacado.

