Vía libre para la reparación de un emblemático edificio del casco histórico de Oviedo, con una rebaja en el plazo para ejecutar la obra

Las obras para la reparación parcial de cubiertas y muros del Museo Arqueológico de Asturias ya han sido adjudicadas. La empresa Construcciones y Promociones Promogrado ejecutará los trabajos en el edificio ubicado en el casco histórico ovetense, cuyo presupuesto asciende a 216.700 euros. La cuantía ofertada por la adjudicataria rebaja en 796 euros la cantidad fijada en la licitación.

La firma reduce en diez días el plazo de ejecución de cada una de las fases, que es de tres meses para la primera, centrada en los trabajos más urgentes, y de cuatro para la segunda. La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte impulsa la actuación en el edificio que acoge el Museo Arqueológico, en el que se han detectado diversos daños, causados en su mayor parte por la acción del agua de lluvia sobre las cubiertas.

El último proyecto de reforma de la construcción acabó en 2010. Consistió en la rehabilitación del edificio histórico, que fue el Convento de San Vicente, y la ampliación con la edificación contigua al convento. La primera fase de obras se desarrollará en aquellos espacios que precisan una actuación más urgente debido a las filtraciones de agua existentes. Entre estas dependencias se encuentra la sala de exposiciones temporales, que está emplazada en la planta baja, y un almacén ubicado en el sótano.

Dirección de obra

Refleja el proyecto que estos trabajos se pueden ejecutar desde el exterior, accediendo por el patio trasero ubicado entre el Museo Arqueológico y la Catedral, por lo que no afectará al funcionamiento del equipamiento cultural. En la segunda fase se actuará en las cubiertas, en los lucernarios y en los muros. También se habilitará una entrada que permita acceder con elementos de transporte de piezas pesadas.

El presupuesto destinado al primer lote de trabajos asciende a 42.087 euros. Para el segundo bloque de trabajos se aportarán 174.613 euros. Esta actuación en el edificio del Museo Arqueológico de Asturias había quedado desierta en una convocatoria anterior.

A los 216.700 euros que cuestan las obras se tienen que sumar 26.731 euros más destinados a la dirección de la obra de reparación parcial de cubiertas y el arreglo de los muros del Museo Arqueológico de Asturias, que ya ha sido adjudicada.