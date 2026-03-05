El Ballet Preljocaj abre el Festival de Danza de Oviedo con Chaikovski

El Ballet Preljocaj llevó ayer al teatro Campoamor "El lago de los cisnes", combinando la obra maestra de Chaikovski con arreglos contemporáneos, Angelin Preljocaj revisita el argumento y la coreografía de Marius Petipa, en esta revisión que sirvió para estrenar el festival de Danza de Oviedo. En la fotografía, un momento de la función de ayer.