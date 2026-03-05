Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Ballet Preljocaj abre el Festival de Danza de Oviedo con Chaikovski

El Ballet Preljocaj abre el Festival de Danza de Oviedo con Chaikovski | IVÁN MARTÍNEZ

El Ballet Preljocaj abre el Festival de Danza de Oviedo con Chaikovski | IVÁN MARTÍNEZ

El Ballet Preljocaj llevó ayer al teatro Campoamor "El lago de los cisnes", combinando la obra maestra de Chaikovski con arreglos contemporáneos, Angelin Preljocaj revisita el argumento y la coreografía de Marius Petipa, en esta revisión que sirvió para estrenar el festival de Danza de Oviedo. En la fotografía, un momento de la función de ayer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  2. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  3. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  4. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  5. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  6. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  7. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  8. El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

Mafalda se va de gira por Oviedo: el personaje de Quino recorrerá la ciudad en busca de selfis

Mafalda se va de gira por Oviedo: el personaje de Quino recorrerá la ciudad en busca de selfis

Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género refleja la realidad de las mujeres y niñas en Afganistán""

Beatriz Vázquez: "El concepto ‘apartheid’ de género refleja la realidad de las mujeres y niñas en Afganistán""

El emotivo (y concurrido) adiós del "oasis del culín" de la Ruta de los Vinos de Oviedo: "Dimos lo mejor de nosotros"

El emotivo (y concurrido) adiós del "oasis del culín" de la Ruta de los Vinos de Oviedo: "Dimos lo mejor de nosotros"

Oviedo será este mes la capital mundial del disc-golf con un torneo que reúne a 16 países

Oviedo será este mes la capital mundial del disc-golf con un torneo que reúne a 16 países

El Ballet Preljocaj abre el Festival de Danza de Oviedo con Chaikovski

Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

Oviedo plantea nuevos espacios culturales en barrios para acercar las programación a todos los ciudadanos

El drama del viejo HUCA en Oviedo: pasto de las llamas y los ladrones mientras sigue sin fecha para sus obras

El drama del viejo HUCA en Oviedo: pasto de las llamas y los ladrones mientras sigue sin fecha para sus obras

Oviedo destina 1,6 millones a crear una plataforma de turismo inteligente

Oviedo destina 1,6 millones a crear una plataforma de turismo inteligente
Tracking Pixel Contents