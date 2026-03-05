Un coche se lleva por delante un semáforo y acaba empotrado contra una farola en Oviedo
El accidente ocurrió en una concurrida vía del barrio de Pumarín y la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación
Derribó un semáforo y acabó montándose en la acera hasta chocar contra la base de una farola. Un coche de color gris oscuro sufrió este jueves, a las 11.05 horas, un accidente en la calle Aureliano San Román, a la altura del centro social de Pumarín. Los hechos, según apuntaron los testigos, ocurrieron cuando el conductor iba solo en el vehículo y perdió el control. Por fortuna, ni él ni ningún peatón resultaron heridos y Policía Local se desplazó rápidamente hasta el lugar de los hechos, informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.
Por un lado, los agentes controlaron el tráfico de esta concurrida calle de Pumarín. Por el otro, realizaron todas las mediciones necesarias y se entrevistaron con los testigos para realizar el correspondiente atestado en el que detallarán cómo ocurrieron los hechos. El coche sufrió numerosos daños personales en la parte delantera y perdió por el camino numerosas piezas. Es por ello que la grúa se encargará de su traslado hasta el depósito.
Este accidente ocasionó una gran expectación entre los vecinos de la zona. "Menos mal que no pilló a nadie", comentaron muchos de ellos al ver la graveda de los hehcos.
