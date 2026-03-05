Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comisión Europea debatirá si suspende la construcción del nuevo parking subterráneo de Oviedo: "Puede pedir que se devuelvan fondos europeos"

Llamazares considera que el plan de viabilidad para el aparcamiento es "incompatible con la Zona de Bajas Emisiones"

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, en el parque del Campillín.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, en el parque del Campillín. / LNE

Rosalía Agudín

El debate para la construcción del parking del Campillín se traslada a la Unión Europea. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, acaba de presentar una denuncia ante la Comisión Europea porque considera que este aparcamiento es "incompatible con la Zona de Bajas Emisiones". "Es por ello que planteamos a la dirección general de Movilidad y Transportes dos opciones. Por un lado, suspender la construcción de esta infraestructura porque es incompatible con la preservación de los valores ambientales. Por el otro, cabe la posibilidad de que la institución pida al Ayuntamiento la devolución de 7 millones de los fondos Next-Generation por la ZBE".

Así lo detalló Llamazares durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que detalló que su grupo municipal va a "resistirse a la obra por tierra, mar y aire". "Todo lo que podamos hacer para evitarla, lo haremos porque consideramos que las plazas de aparcamiento no se necesitan. Lo que se tiene que hacer es un aparcamiento para los residentes, pero no hay que aumentar el tráfico ni la contaminación".

Además de la denuncia, IU ha entregado a las instituciones europeas 8.000 firmas de los vecinos en contra de la construcción. "Los residentes lo que dicen es que se va a producir una redacción de las plazas de estacionamiento actuales y van a tener más dificultades para aparcar porque lo que se va a hacer es atraer mástráfico a la zona más delicada y más céntrica de Oviedo. Si algo pretende la ZBE es desviar el tráfico fuera del centro y con este parking".

Otra de sus quejas es sobre el número de plazas que se harán. "En el estudio previo se plantea un número indeterminado de zonas estacionamiento con un mínimo de 250 y hasta aquel número que permita la inversión. Yo creo que las cosas no se hacen así porque el equipo de gobierno tiene que estudiar qué número da lugar a un interés legítimo y otra cosa es favorecer la especualción".

IU también pone el ojo en la ampliación del parkign de La Escandalera. "También creemos que es incompatible con la Zona de Bajas Emisiones; este proyecto debería reorientarse en . No obstante, la diferencia es que este parking ya está hecho".

