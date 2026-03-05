Una investigación pionera sobre la Semana Santa ovetense: "Las cofradías han hecho mucho por la imaginería barroca"

Lourdes Álvarez ha destacado el papel jugado por las cofradías de Oviedo en la defensa del patrimonio histórico y artístico ligado a la Semana Santa, durante la presentación de su libro «Las cofradías de penitencia y Semana Santa en Oviedo, siglos XVII-XX», que ha tenido lugar este jueves en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). «Han hecho mucho por cuidar el patrimonio artístico de nuestra rica imaginería barroca».

El presidente de la comisión de historia del RIDEA, Juan José Tuñón, fue el encargado de presentar a la autora de un libro que, a su juicio, destaca por tres aspectos: «es un trabajo de investigación minucioso, centrado en la labor de las cofradías ovetenses y viene a llenar un vacío en un momento de gran proyección y fuerza de la Semana Santa de Oviedo».

Lourdes Álvarez, licenciada en historia, ha subrayado a lo largo de su exposición «la gran riqueza artística que, hasta ahora no se había puesto en valor, ligada a la Semana Santa ovetense». Considera que es un buen momento para aprovechar el tirón, vinculado al repunte y auge de la actividad de las cofradías de la ciudad en los últimos años, patente en la gran asistencia a las procesiones, tanto de vecinos como de turistas. «Podemos sacar provecho de las obras que tenemos aquí», manifestó la autora a LA NUEVA ESPAÑA en los pasillos del RIDEA. Lourdes Álvarez afirmó que «con la Guerra Civil se perdieron muchas obras , pero en Oviedo tenemos una gran riqueza en imaginería barroca, tanto en la iglesia de San Isidoro el Real como también en San Juan el Real; es de lo más importante que tenemos». Durante la presentación de libro en un salón del RIDEA donde se dieron cita miembros de algunas cofradías ovetenses, Lourdes Álvarez hizo mención a Luis Fernández de la Vega y a Antonio Borja como «los mejores imagineros barrocos que tuvimos en Asturias».La recuperación dela Semana Santa y de las procesiones en Oviedo, en la última década del siglo XX, ha tenido, a juicio de Lourdes Álvarez, una importancia esencial. «Ahora la imaginería se está cuidando y lo que necesitamos es que ayuden las instituciones pues se trata de un gran patrimonio artístico e histórico. Las cofradías han realizado una labor esencial, han dado pie a la recuperación y el cuidado de la imaginería barroca», afirmó Lourdes Álvarez.

Juan José Tuñón, que además de miembro de número del RIDEA es el canónigo archivero de la Catedral y responsable del Archivo diocesano, afirmó que «se trata de un buen trabajo», que llega «en un momento de gran proyección de la Semana santa ovetense». n