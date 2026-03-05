Mafalda se va de gira por Oviedo: el personaje de Quino recorrerá la ciudad en busca de selfis

Mafalda ya no solo espera sentada en su banco del Campo San Francisco. La pequeña filósofa, probablemente el icono más fotografiado de la capital asturiana, ha decidido "hacer las maletas" para acercarse a todos los ovetenses. Bajo el lema "Mafalda On Tour 2026", la concejalía de Centros Sociales ha puesto en marcha una iniciativa itinerante que llevará una réplica de la famosa escultura por toda la red de centros municipales durante los próximos meses.

El objetivo es claro: que ningún vecino se quede sin su fotografía con el célebre personaje de Quino. La gira, que ya ha comenzado su andadura, permitirá a los usuarios habituales de estas instalaciones y a los residentes de los distintos barrios posar junto a la niña de la melena negra sin necesidad de trasladarse al céntrico parque carbayón.

De la Fiesta de Primavera a los barrios La protagonista de esta gira no es la figura original que descansa frente al estanque de los patos, sino una réplica elaborada por el artista Álvaro Valls en 2023. Esta pieza fue creada originalmente para la fiesta de primavera de los centros sociales y, tras el éxito cosechado entonces, el Ayuntamiento ha decidido otorgarle una segunda vida como embajadora cultural por los distritos de la ciudad.

Cabe recordar que la Mafalda "original" de Oviedo —la segunda en el mundo tras la de Buenos Aires— fue inaugurada en 2014 con motivo del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades otorgado a su creador, Joaquín Salvador Lavado, ‘Quino’. Desde aquel momento, la figura se convirtió en un símbolo indiscutible de la ciudad, generando colas diarias de turistas y locales para sentarse a su lado.

Calendario de visitas La escultura permanecerá aproximadamente una semana en cada ubicación. Tras su paso por Teatinos, la gira continuará en Otero (del 10 al 16 de marzo) y Ventanielles (del 18 al 24 de marzo). Tras el paréntesis de Semana Santa, en abril visitará Villa Magdalena, El Cortijo y La Argañosa. El periplo concluirá en mayo con paradas en San Esteban, Trubia y, finalmente, Colloto, del 20 al 26 de ese mes.

Desde la organización animan a los ovetenses a compartir sus instantáneas en redes sociales etiquetando a la cuenta oficial de los Centros Sociales. "Posa, comparte y llévate un recuerdo muy mafaldero", reza el cartel de una iniciativa que busca descentralizar el ocio y acercar los símbolos locales a la puerta de casa.