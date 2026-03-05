La marioneta Evaristo toma la batuta para acercar la zarzuela a las aulas

«Necesitamos un coro», se escucha en la sala de butacas del teatro Filarmónica. Los cerca de 1.000 escolares que asistieron el jueves a dos de los conciertos didácticos «De la escuela a la zarzuela», organizados por la Fundación Municipal de Cultura, con la colaboración de Oviedo Filarmonía y la concejalía de Educación, no lo dudaron y respondieron afirmativamente a la invitación para cantar junto a la soprano Marta Heras, con el acompañamiento de la orquesta. Y así empezó el ensayo para la actuación posterior de todos los alumnos y profesores, comandado por la marioneta Evaristo, a quien puso voz el divulgador musical Gustavo Moral, que ejerció como narrador.

Durante tres días, desde el miércoles hasta el viernes, y en seis pases en total pasarán por el teatro Filarmónica 38 centros educativos ovetenses, con 3.000 escolares, dentro de la programación del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español, que acaba de comenzar con «El barberillo de Lavapiés». Una iniciativa que busca acercar la zarzuela al aula, pero también «fomentar la escucha atenta, el aprecio por el patrimonio cultural y el descubrimiento de la música en vivo como experiencia artística compartida», afirman los organizadores.

Gustavo Moral, con la marioneta Evaristo, David Álvarez y Lourdes García, antes de los recitales. / Irma Collín

Con explicaciones sobre «la disposición» de la orquesta en el escenario comienza la sesión, de aproximadamente una hora. Entra en escena entonces Julio César Picos, director de Oviedo Filarmonía en esta propuesta didáctica, y suena el preludio de La Revoltosa, de Ruperto Chapí.

El repertorio

«La zarzuela es un cuento que se cuenta cantando y actuando», traslada el narrador, que explica que «lo que se interpretan son romanzas». Suenan en el teatro Filarmónica el «Chotis del Eliseo», de la Gran Vía (Federico Chueca), y la «Canción del ruiseñor», de la obra «Doña Francisquita» (Amadeo Vives). Entona Marta Heras «La tarántula», de «La tempranica» (Gerónimo Giménez) en el espectáculo ideado como una aproximación didáctica a la zarzuela para los escolares antes de que la marioneta Evaristo explique qué es un bis y se interprete una última romanza.

Gustavo Moral, director artístico de los conciertos, destacó que «ofrecer a los niños la oportunidad de conocer de primera mano la zarzuela en tiempos de la IA (Inteligencia Artificial) con un muñeco de trapo es una maravilla». «Es un placer volver a Oviedo, que es mi casa ya que me formé aquí como musicólogo y ‘Evaristo’ prácticamente nació aquí», apuntó el docente, responsable de una propuesta escénica participativa.

El presidente de Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, subrayó que una de las actividades de la que «estamos más satisfechos en la concejalía de Cultura son todas aquellas implementadas para acercar la cultura a los más jóvenes». La edil de Educación, Lourdes García, incidió en la «enriquecedora» colaboración entre las dos áreas municipales para la actividad. «Ha sido muy divertido», afirmaron Celia y Guillermo, alumnos del colegio Santa María del Naranco. Una opinión que compartieron Martina y Pelayo, alumnos del centro Gesta, que destacaron la gran actuación de Marta Heras.