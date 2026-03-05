Montaña Sánchez-Arévalo,, premio "Mujer Trabajadora" del Rotary Club de Oviedo: «Viví la plena incorporación de la mujer a la justicia»

Dos importantes mensajes lanzó la letrada de la administración de justicia Montaña Sánchez-Arévalo durante la gala en la que recogió el premio «Mujer Trabajadora» concedido porel Rotary Club Oviedo. El primero, su creencia en la justicia y su petición para que todos confíen en ella. El segundo, que en 46 años de profesión –se acaba de jubilar– vivió «la plena incorporación de la mujer a la administración de justicia». Estas palabras las pronunció como cierre de un acto celebrado en el hotel de la Reconquista, que comenzó con el toque de campana que la presidenta de la entidad, la abogada Elisa Costales, dio a petición del maestro de ceremonias, Ramiro Fernández.

Oviedo. Reconquista. Premio Rotary a Montaña Sánchez-Arévalo / Fernando Rodríguez / LNE

En palabras del psicoesteta fue una velada cargada de emociones donde la homenajeada comenzó su discurso ensalzando que recibe con suma ilusión esta distinción: «Cuando conocí los nombres de las mujeres premiadas que me han precedido como Ángeles Rivero – directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León– y Amada Pico presidenta del Club de las Guisanderas– me sentí todavía más orgullosa de recibir esta distinción». Ambas estuvieron presentes en la cita.

Sánchez-Arévalo utilizó este momento para realizar un repaso a su vida, que dividió en tres etapas. Nacida en Extremadura y licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, su primera experiencia laboral fue en el departamento jurídico de una empresa privada. «Enseguida me di cuenta que, como mujer, tenía muchas barreras para desarrollar una carrera profesional. Resultaba significativo que en los meses que estuve trabajando me llevaban a los juicios para aprender y me dejaban fuera. No entraba en la sala».

La situación le hartó y decidió opositar. Optó por la modalidad de secretarios judiciales y trabajó duro. Mucho. «Estuve a punto de no llegar a tiempo el día del examen por culpa de un atentado de ETA en Madrid contra un teniente general y sus escoltas en Madrid». Lérida fue su primer destino y se sorprendió al ver cómo la recibieron. «Era un mundo de hombres; en aquella época en los juzgados solo trabajaban hombres. Si bien tengo que decir, que ser mujer no supuso ningún problema y conté con el apoyo de todos los operadores jurídicos». El sector ha dado la vuelta. El cuerpo de letrados de la justicia está integrado mayoritariamente por mujeres. Un 67%.

De forma paralela, contrajo matrimonio con Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Ópera de Oviedo. Tocó buscar el mejor sitio para vivir. Se decantaron por Asturias. Ella fue la primera que hizo las maletas para incorporarse a juzgado distrito 2 de Gijón. «Se puede decir que me mandó de avanzadilla». Lo hizo con una hija de diez meses y embarazada de su segundo hijo. «Las mujeres que han pasado por esta situación saben que no es fácil. Había barreras que tenías que superar pero que te marcan». En la actualidad, gracias al teletrabajo y a otras medidas, «se ha mejorado en conciliación y me alegra mucho». El matrimonio tuvo tres hijos:_ María Montaña, Juan y Clara.

La vida profesional de Sánchez-Arévalo también forjó su personalidad. Vio muchas situaciones duras. «Los registros me abrieron los ojos a un mundo que no conocía y en el que encontrabas miseria, personas muy vulnerables , incluidos niños. Esta experiencia de casi trece años dejó huella en mi». A partir de 2001 llegó lo que denominó la tercera etapa. «Me trasladaron al juzgado de Primera Instancia 7, el primer juzgado de familia que se crea en Asturias». También le tocó vivir situaciones difíciles. Muchos de los casos eran separaciones «cargados de conflictos, de preocupaciones personales, económicas y sobre su futuro o el de sus hijos». Fue pionera en la mediación.

Ahora, le llega jubilación tras 46 años de carrera. Un anuncio que hizo el magistrado de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJA Daniel Prieto Francos, y que se encargó de glosarla. «Ha sido un enorme apoyo y, como decía Concepción Arenal, el mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas».

También intervino en el acto la presidenta Costales, quien destacó que la entidad premia «trayectorias profesionales inspiradoras en aras al impulso del liderazgo femenino». «No me cansaré de decir que rodearse de personas brillantes, te impulsa siempre a ser mejor y yo no puedo estar más agradecida de tener la oportunidad de conocer todos los días a mujeres inspiradoras para dar lo mejor de mí».

Entre los asistentes, estuvieron el Alcalde, Alfredo Canteli, y su esposa, Marta Suárez. También el vicepresidente, el secretario general y el tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, Fernando Villabella y José Ángel García, respectivamente; el director del Sadei, Ramiro Lomba; el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto; el delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno; la decana del colegio de Procuradores, Encarnación Losa ; el vicepresidente de Otea, Fernando Corral; el director comercial del SabadellHerrero, Alfredo Fernández; los diputados Ana Puerto (PSOE) y José Agustín Cuervas-Mons, Sandra Camino y José Luis Costillas (PP); la secretaria general del PP, Beatriz Llaneza; y el primer teniente de alcalde, Mario Arias.