Oviedo acoge el Día del Nazareno con misas y actos en Santo Domingo

La devoción al Nazareno volverá a llenar este viernes la iglesia de Santo Domingo en una de las jornadas más señaladas para muchos fieles ovetenses. La Cofradía del Nazareno de Oviedo celebra el Día del Nazareno, una cita que cada año reúne a numerosos devotos para rendir culto a la imagen del Señor de Oviedo y que servirá además como antesala de los actos de la próxima Semana Santa.

El templo permanecerá abierto desde primera hora de la mañana hasta después de la celebración principal de la tarde, permitiendo la visita y veneración de la imagen. A lo largo del día se celebrarán varias misas, a las 10.00, 12.00 y 17.30 horas, mientras que el rosario tendrá lugar a las 19.00 horas, seguido de la novena. El momento central llegará a las 19.30 horas con la eucaristía solemne, que contará con el acompañamiento musical del Coro San Roque de Lastres.

La celebración incluirá además varios actos destacados organizados por la Cofradía del Nazareno de Oviedo. Durante la misa se realizará la imposición de la medalla de la cofradía a los nuevos hermanos, se presentará el cartel anunciador de la Procesión del Nazareno 2026 y, al finalizar, los asistentes compartirán un vino cofrade en el claustro del convento, un momento de encuentro y convivencia que pone el broche a una jornada de profunda tradición religiosa en la ciudad.