Oviedo promueve la salud y la nutrición con jornadas abiertas al público en el Palacio de los Deportes

La tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, inauguró este jueves las Jornadas sobre hábitos alimentarios saludables que acogerá el Palacio de los Deportes de Oviedo durante el mes de marzo. La iniciativa, impulsada por el Consistorio en colaboración con Central Lechera Asturiana, responde al compromiso del municipio con la mejora de la calidad de vida de los vecinos a través del deporte y los hábitos saludables.

Además de las conferencias inaugurales, la iniciativa ofrecerá charlas los días 12, 19 y 26 de marzo, todas ellas a las 12.00 horas, en la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Oviedo. La actividad se enmarca en la campaña desarrollada el pasado mes de diciembre bajo el título "El peso de lo invisible", con la que se buscó concienciar sobre el problema de la obesidad.

"Ser Ciudad Europea del Deporte es un reconocimiento que no solamente consiste en trabajar en fomentar el deporte, mejorar las instalaciones o acoger eventos de primer nivel. Va más allá: entiende el deporte como una herramienta para la salud, la prevención y el bienestar de la población", destacó Méndez.

La edil popular estuvo acompañada por Marta Hernández, directora de Calidad y Nutrición de Central Lechera Asturiana, quien destacó la labor realizada por el Ayuntamiento de Oviedo en la promoción del deporte. También participó Laura Sánchez, técnico de nutrición de la compañía, que recordó que las charlas tienen que servir para que "todos los presentes salgan con herramientas prácticas clave para que, de forma sencilla, puedan mejorar su alimentación diaria".