Oviedo será este mes la capital mundial del disc-golf con un torneo que reúne a 16 países

Oviedo vuelve a demostrar que sus parques son mucho más que zonas verdes; son escenarios de élite. El próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo, el parque de Purificación Tomás se transformará en el epicentro del deporte internacional con la celebración del X Open de España de Disc Golf. La cita no solo es redonda por su décimo aniversario, sino por unas cifras que asustan: las 124 plazas disponibles se agotaron en apenas tres días, marcando un récord absoluto de participación.

El torneo, que cuenta por cuarto año consecutivo con el respaldo del gigante mundial Innova Disc, atraerá a la capital asturiana a deportistas de 16 nacionalidades. Entre los pinos y las laderas del Naranco se verán lanzamientos de jugadores llegados de potencias como Estonia, Islandia o Finlandia, país donde este deporte —una variante del golf que sustituye bolas y palos por discos voladores y canastas metálicas— ya supera en instalaciones al golf tradicional.

Un imán turístico

Desde la organización, CRK Disc Golf, destacan que el evento ya es un «gancho turístico» consolidado. Los primeros jugadores empezarán a dejarse ver por el campo de entrenamiento este mismo domingo, 8 de marzo, llenando hoteles y dinamizando la ciudad días antes de que empiece la competición oficial.

Asturias es, a día de hoy, el faro de esta disciplina en España. Desde que en 2012 se instalaran los primeros campos en Oviedo, la progresión ha sido imparable, extendiéndose a La Morgal, el Centro Asturiano, Gijón y Grado. «Hemos puesto a Asturias como referencia actual del disc golf en España», señalan los promotores, que ven en esta décima edición la confirmación de un modelo de éxito que ya se replica en ciudades como Sevilla, Valladolid o Bilbao.

Categorías y horarios

La competición se dividirá en seis categorías, cuatro de ellas profesionales (MPO, FPO, MP40 y MP50) y dos amateurs. El programa oficial arrancará el jueves 12 de marzo a las 19.30 horas con la reunión técnica de jugadores, un cónclave que reunirá a la élite europea del disco.

Las rondas oficiales en el Purificación Tomás se disputarán de viernes a domingo, con salidas desde las 9.00 horas hasta media tarde. El broche de oro llegará el domingo 15, a las 17.00 horas, con la ceremonia de entrega de premios, donde se coronará a los nuevos maestros del vuelo en la falda del Naranco.