El plazo para inscribir a los niños en la apertura de colegios de Semana Santa se retrasa: los fallos técnicos obligan a establecer nuevos plazos

El Ayuntamiento se ha visto obligado a retrasar los plazos de inscripción en los campamentos que se celebrarán durante los días laborales de Semana Santa en siete colegios de la ciudad. ¿La razón? Los problemas técnicos en la web municipal impiden apuntar este jueves a los alumnos. Por esta razón, el plazo de apertura se retrasará hasta este viernes y se extenderá hasta el 11 de marzo. La concejalía de Educación, liderada por Lourdes García, ofrece 315 plazas en los centros de La Ería; Poeta Ángel González (La Corredoria); Lorenzo Novo Mier (Pumarín); Fozaneldi y Parque Infantil (Ciudad Naranco); José Luis Capitán (Colloto) y Veneranda Manzano, que se reserva para alumnos con necesidades especiales que no quieran recurrir a la oferta ordinaria.

Los tres días de actividad serán: el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. El Ayuntamiento abre la puerta a que los alumnos también puedan disfrutar del servicio de comedor, desayuno y atención temprana madrugadores. Los precios para el servicio de comidas de primera hora de la mañana serán de 6 euros (2 euros por día), la atención temprana costará 4,35 (1,45 al día), el almuerzo ascenderá a 15,75 (5,25 diarios) y las familias abonarán por las actividades 15,90 (5,30 euros al día).

El objetivo de este programa organizado por la concejalía de Educación, liderada por Lourdes García, es que las familias pueden conciliar la vida laboral con la profesional a lo largo de las vacaciones escolares. "Este año incrementamos el número plazas que hemos aplicado con respecto al año pasado, porque facilitar la conciliación familiar es una constante y una prioridad para este gobierno, como demostramos cada año con el incremento de la oferta en diferentes programas y en todos los periodos no lectivos, a través de todas las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento desde diferentes áreas”, señala García.