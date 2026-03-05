Una UTE ovetense y una empresa madrileña compiten por las barras del Palacio de los Deportes de Oviedo
La gestión de los ambigús y el servicio de catering del Palacio de los Deportes, impulsada por la concejalía de Deportes, comenzará un mes después de la firma del contrato
La licitación puesta en marcha para explotar las barras del Palacio de los Deportes ha recibido dos ofertas. La UTE compuesta por las empresas ovetenses Copas Peso —con sede en la calle del Peso— y Trijón Fest —en General Zuvillaga— compite contra la madrileña Provenue: Gestión de Eventos y Conciertos.Así quedó constatado este jueves durante la celebración de la mesa de contratación, presidida por Mario Arias, en la que se procedió a la apertura de los sobres con las ofertas.
El objetivo de este contrato es la gestión de los ambigús situados en las plantas 1 y 2 del edificio, que no cuentan con acceso directo desde el exterior. También se podrán ofrecer productos directamente a los aficionados en las gradas, mediante trabajadores que recorrerán el recinto con mochilas portátiles de venta.
La venta de bebidas alcohólicas está prohibida. Sí se permitirá la comercialización de agua envasada, refrescos, café, infusiones y productos de alimentación ligera, envasados o de preparación sencilla.
De igual forma, el concesionario gestionará el servicio de catering de la sala de antepalco y de la sala VIP del recinto, pudiendo organizarlo directamente o contratar a empresas especializadas para la preparación, suministro y servicio de comidas y bebidas destinadas a las personalidades invitadas.
Con carácter general, este servicio se ofertará durante la celebración de eventos deportivos. No obstante, el Ayuntamiento se reserva la facultad de introducir modificaciones en la programación, que serán comunicadas a los concesionarios con un mínimo de 72 horas de antelación.
Además, la entrada de mercancías se realizará entre las 8.00 y las 21.00 horas, y el contratista iniciará la actividad un mes después de la firma del contrato, impulsado por la concejalía de Deportes, liderada por Conchita Méndez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
- Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
- El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud