Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Una UTE ovetense y una empresa madrileña compiten por las barras del Palacio de los Deportes de Oviedo

La gestión de los ambigús y el servicio de catering del Palacio de los Deportes, impulsada por la concejalía de Deportes, comenzará un mes después de la firma del contrato

El Palacio de los Deportes.

El Palacio de los Deportes. / Lne

Rosalía Agudín

La licitación puesta en marcha para explotar las barras del Palacio de los Deportes ha recibido dos ofertas. La UTE compuesta por las empresas ovetenses Copas Peso —con sede en la calle del Peso— y Trijón Fest —en General Zuvillaga— compite contra la madrileña Provenue: Gestión de Eventos y Conciertos.Así quedó constatado este jueves durante la celebración de la mesa de contratación, presidida por Mario Arias, en la que se procedió a la apertura de los sobres con las ofertas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El objetivo de este contrato es la gestión de los ambigús situados en las plantas 1 y 2 del edificio, que no cuentan con acceso directo desde el exterior. También se podrán ofrecer productos directamente a los aficionados en las gradas, mediante trabajadores que recorrerán el recinto con mochilas portátiles de venta.

La venta de bebidas alcohólicas está prohibida. Sí se permitirá la comercialización de agua envasada, refrescos, café, infusiones y productos de alimentación ligera, envasados o de preparación sencilla.

De igual forma, el concesionario gestionará el servicio de catering de la sala de antepalco y de la sala VIP del recinto, pudiendo organizarlo directamente o contratar a empresas especializadas para la preparación, suministro y servicio de comidas y bebidas destinadas a las personalidades invitadas.

Con carácter general, este servicio se ofertará durante la celebración de eventos deportivos. No obstante, el Ayuntamiento se reserva la facultad de introducir modificaciones en la programación, que serán comunicadas a los concesionarios con un mínimo de 72 horas de antelación.

Noticias relacionadas

Además, la entrada de mercancías se realizará entre las 8.00 y las 21.00 horas, y el contratista iniciará la actividad un mes después de la firma del contrato, impulsado por la concejalía de Deportes, liderada por Conchita Méndez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  2. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
  3. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  4. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  5. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  6. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  7. Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
  8. El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

El voluntariado de Oviedo late con más fuerza que nunca: "Sin ellos la sociedad sería mucho peor"

El voluntariado de Oviedo late con más fuerza que nunca: "Sin ellos la sociedad sería mucho peor"

Una UTE ovetense y una empresa madrileña compiten por las barras del Palacio de los Deportes de Oviedo

Una UTE ovetense y una empresa madrileña compiten por las barras del Palacio de los Deportes de Oviedo

Usuarios del complejo deportivo de El Cristo, en Oviedo, denuncian su "grave deterioro": "Se cae a cachos"

Usuarios del complejo deportivo de El Cristo, en Oviedo, denuncian su "grave deterioro": "Se cae a cachos"

Oviedo acoge el Día del Nazareno con misas y actos en Santo Domingo

Oviedo acoge el Día del Nazareno con misas y actos en Santo Domingo

El secreto de las tres "pes" de los callos al estilo Oviedo: "Sobre todo paciencia, limpieza y mimo"

El secreto de las tres "pes" de los callos al estilo Oviedo: "Sobre todo paciencia, limpieza y mimo"

Un coche se lleva por delante un semáforo y acaba empotrado contra una farola en Oviedo: el conductor da positivo en el test de drogas y acaba detenido

Martín Altés: "Me estoy convirtiendo en un escritor de mapa"

Martín Altés: "Me estoy convirtiendo en un escritor de mapa"

Oviedo promueve la salud y la nutrición con jornadas abiertas al público en el Palacio de los Deportes

Oviedo promueve la salud y la nutrición con jornadas abiertas al público en el Palacio de los Deportes
Tracking Pixel Contents