Una UTE ovetense y una empresa madrileña compiten por las barras del Palacio de los Deportes de Oviedo

La licitación puesta en marcha para explotar las barras del Palacio de los Deportes ha recibido dos ofertas. La UTE compuesta por las empresas ovetenses Copas Peso —con sede en la calle del Peso— y Trijón Fest —en General Zuvillaga— compite contra la madrileña Provenue: Gestión de Eventos y Conciertos.Así quedó constatado este jueves durante la celebración de la mesa de contratación, presidida por Mario Arias, en la que se procedió a la apertura de los sobres con las ofertas.

El objetivo de este contrato es la gestión de los ambigús situados en las plantas 1 y 2 del edificio, que no cuentan con acceso directo desde el exterior. También se podrán ofrecer productos directamente a los aficionados en las gradas, mediante trabajadores que recorrerán el recinto con mochilas portátiles de venta.

La venta de bebidas alcohólicas está prohibida. Sí se permitirá la comercialización de agua envasada, refrescos, café, infusiones y productos de alimentación ligera, envasados o de preparación sencilla.

De igual forma, el concesionario gestionará el servicio de catering de la sala de antepalco y de la sala VIP del recinto, pudiendo organizarlo directamente o contratar a empresas especializadas para la preparación, suministro y servicio de comidas y bebidas destinadas a las personalidades invitadas.

Con carácter general, este servicio se ofertará durante la celebración de eventos deportivos. No obstante, el Ayuntamiento se reserva la facultad de introducir modificaciones en la programación, que serán comunicadas a los concesionarios con un mínimo de 72 horas de antelación.

Además, la entrada de mercancías se realizará entre las 8.00 y las 21.00 horas, y el contratista iniciará la actividad un mes después de la firma del contrato, impulsado por la concejalía de Deportes, liderada por Conchita Méndez.