El viejo HUCA de Oviedo, todavía sin fecha para sus obras, sufre dos incendios en tres días

El viejo HUCA sigue siendo pasto de las llamas y los ladrones mientras la recuperación integral del Cristo-Buenavista sigue sin contar con plazos claros. Horas después de que los bomberos sofocasen el segundo incendio en menos de tres días en el complejo la madrugada de este miércoles, la Junta General rechazaba, con los votos de PSOE, IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, una Proposición no de ley del PP que exigía al Principado remitir en menos de un mes todos los informes y cronogramas sobre planes especiales, derribos y actuaciones pendientes. En ese contexto de "opacidad", la vuelta de los derribos paralizados desde el pasado verano en el agujero negro urbanístico de 230.000 metros cuadrados siguen pendientes del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del del Cristo al Centro Tecnológico de Llanera, que acumula más de un año de retraso y podría demorarse todavía hasta comienzos de 2027.

El último fuego se declaró a la medianoche del martes en la calle Doctor Bellmunt, precisamente a la altura del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) acudieron al aviso y, apenas seis minutos después, se encontraban extinguiendo dos vallas de plástico en llamas. No hubo heridos y la Policía investiga ahora lo sucedido.

Se trata del segundo incendio en menos de tres días. El domingo, minutos antes de las siete de la tarde, otro fuego obligó a intervenir a los bomberos en la calle Doctor Armando Telenti, entre las antiguas policlínicas y la Escuela de Idiomas. Varias colillas mal apagadas en un contenedor de papel y cartón provocaron una intensa humareda visible desde las viviendas próximas. La actuación obligó a cortar parcialmente la vía y a acordonar la zona.

Los incidentes se producen en un recinto donde los derribos iniciados en marzo del pasado año permanecen parados desde el verano. La reanudación de los trabajos está condicionada al traslado del Centro de Sangre y Tejidos a Llanera, paso previo imprescindible para continuar con la demolición del antiguo Hospital General y los edificios anexos.

Ese traslado acumula ya más de un año de retraso sobre las previsiones iniciales. El Principado sostiene que el plazo para abordarlo vencía en febrero de 2025. Sin embargo, las obras de la nueva sede en el centro tecnológico de Llanera, que deberían estar lista para esa fecha, no comenzaron hasta el pasado 30 de enero y cuentan con diez meses de ejecución. Apenas se ha consumido uno de esos diez meses. Aunque el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez apuntó a octubre como fecha para la mudanza, el calendario contractual sitúa la finalización de la obra en diciembre, sin incluir el traslado de equipos y personal. En el mejor de los escenarios, los derribos podrían retomarse en agosto, tres meses antes del traslado, aunque las nuevas demoras acumuladas podrían retrasar la vuelta de los derribos hasta 2027.

Ayer en la Junta del Principado, el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons habló de "abandono vergonzoso" y responsabilizó al Gobierno de Barbón de edificios "saqueados y destrozados", de "millones de euros en contratos de seguridad que no han servido para nada" y de promesas incumplidas, pero los votos de PSOE, IU y Tomé, que coincidieron en acusar al PP de querer "generar ruido" en vez de "ofrecer soluciones".

Noticias relacionadas

Mientras el Principado y la Universidad sitúan en 2031 la culminación del nuevo campus universitario, el presente del viejo HUCA lo marcan sirenas, humo y una sensación creciente de estancamiento.