El voluntariado de Oviedo late con más fuerza que nunca: "Sin ellos la sociedad sería mucho peor"

La antigua plaza del pescado, hoy conocida como la plaza de Trascorrales, latía este jueves con un pulso distinto. Entre mesas informativas, carteles de colores y el ir y venir de escolares curiosos, arrancó el II Encuentro con el Voluntariado de Oviedo, bautizado con un nombre que parecía resumir el ambiente del recinto: «Latiendo Solidaridad».

Durante dos jornadas, jueves y viernes, más de una veintena de organizaciones sociales comparten espacio, experiencias y vocación en un escenario que durante décadas fue mercado y que ahora se transforma en escaparate del compromiso ciudadano.

Quienes acudieron a la cita inaugural se encontraron con trucos de magia, narices azules y también historias que no caben en un cartel. Los Doctores Payasos, conocidos por sus intervenciones en hospitales para aliviar la estancia de niños y jóvenes pacientes, sacaban sonrisas con pequeños juegos de ilusionismo. Unos metros más allá, un tablón de corcho invitaba a detenerse un momento y escribir un deseo para quienes dedican su tiempo a cuidar de otros. También hay una pequeña sala de escape solidaria, charlas improvisadas y testimonios que recordaban que el voluntariado no es solo una palabra repetida en discursos, sino una práctica cotidiana.

El puesto de la Fundación Vinjoy. / LNE

Entre los visitantes de la mañana se encontraba el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que recorrió los distintos puestos saludando uno por uno a los voluntarios. En su dedicatoria pública, que pegó en un panel colocado para tales fines, destacó el «amor a los demás» que, a su juicio, define el trabajo silencioso de quienes dedican su vida a mejorar la de otros. Acompañado por la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, y por la concejala de Gobierno del área, Leticia González, el regidor se detuvo en cada mesa para escuchar proyectos y agradecer esfuerzos.

En la plaza convivían realidades muy distintas pero unidas por un mismo impulso. Desde los voluntarios del Banco de Alimentos, que reivindican su papel como puente entre la comida que sobra y las familias que la necesitan. También las camisetas naranjas de la asociación Galbán, recordando la necesidad de seguir investigando el cáncer infantil. Y la Fundación Vinjoy, con proyectos sociales y socioeducativos que buscan abrir oportunidades donde antes solo había barreras.

Cientos de personas pasaron durante la mañana por el recinto, muchos atraídos por la curiosidad y otros por el deseo de encontrar una forma de ayudar. Entre ellos, numerosos escolares de centros como el Amor de Dios o La Milagrosa. Para muchos era el primer contacto con el mundo del voluntariado. «Sin toda esta gente la sociedad sería mucho peor», resumía Amada Vázquez, una carbayona que observaba la actividad con una mezcla de sorpresa y admiración.

A su alrededor, más de un centenar de voluntarios conversaban, explicaban proyectos y repetían una misma idea: que la solidaridad, cuando se comparte, termina contagiándose. Eso es precisamente lo que persigue este encuentro organizado por el Ayuntamiento: acercar a los ciudadanos la realidad de quienes trabajan, muchas veces en silencio, para sostener a otros. Y recordar que, detrás de cada mesa, hay tiempo regalado, paciencia infinita y un latido común que mantiene viva la palabra solidaridad en Oviedo hoy.