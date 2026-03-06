Una asociación de familias con hijos con autismo denuncia la prohibición de un acto en una biblioteca de Oviedo gestionada por el Principado

La asociación de familias TEA Autismoastur denunció este viernes la negativa de la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, del Fontán, a la celebración de un acto. El objetivo de la entidad era llevar a cabo una mesa coloquio el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para invitar a la ciudadanía a reflexionar y dialogar sobre la realidad del autismo y las necesidades de "muchas personas". Esta iniciativa quería celebrar junto aotras entidades sociales. "Sin embargo, la solicitud fue denegada al considerar que la actividad planteada no es cultura".

La plataforma lamenta esta decisión y recuerda que la definición de cultura en el diccionario es el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. "Precisamente, ese es el objetivo de esta iniciativa: generar conocimiento, abrir espacios de diálogo y reflexión, y contribuir a que la ciudadanía conozca y comprenda mejor la realidad del autismo y las necesidades de muchas personas y sus familias".

"La cultura no se limita exclusivamente a libros, exposiciones, conciertos o espectáculos. Cultura también es informar, compartir conocimiento y promover el debate social sobre realidades que forman parte de nuestra sociedad. Hablar de autismo, escuchar a las familias y generar espacios de reflexión pública contribuye a construir una sociedad más informada, más consciente y más humana.", relataron a través de una nota de prensa.