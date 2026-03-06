El Calatrava tiene confirmados ya diez grandes congresos en Oviedo para el 2027

Oviedo tiene asegurado un futuro prometedor en el turismo congresual al menos hasta el medio plazo con una perspectiva poco habitual en el sector. El Ayuntamiento ha cerrado ya la celebración de diez grandes congresos nacionales para 2027 en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) de Buenavista, el Calatrava, con una previsión que garantiza la llegada de al menos 10.000 visitantes. La mayor parte de estas citas pertenecen al ámbito médico y científico y, aunque su confirmación oficial se realizará a lo largo de este año en las sedes donde se celebrarán las ediciones de 2026, el calendario ya permite anticipar un importante impacto para el turismo de negocios en la capital asturiana.

Este avance en la captación de eventos refuerza la estrategia municipal para consolidar a Oviedo como un destino de referencia en el turismo MICE –reuniones, incentivos, congresos y exposiciones–. Los congresos previstos para 2027 se sumarán al resto de actividad habitual del recinto congresual, por lo que la cifra final de asistentes a lo largo del año podría ser muy superior. La previsión inicial de más de 10.000 visitantes se refiere únicamente a estas grandes citas ya reservadas.

Al menos eso dejan entrever los resultados registrados el pasado año. El Calatrava despidió 2025 con un total de 102.988 asistentes repartidos en 174 eventos de muy diversa naturaleza. La actividad incluyó 22 grandes congresos que reunieron a 14.416 participantes, además de citas culturales con 18.669 asistentes y eventos sociales que congregaron a 17.508 personas. A ello se sumaron las ferias, que atrajeron a 17.195 visitantes, y los encuentros deportivos, como los actos institucionales de la Oviedo Cup, con 12.058 participantes, reflejando una programación continua y variada.

Detrás de este crecimiento se encuentra el trabajo de la concejalía de Turismo, dirigida por Alfredo García Quintana. El área municipal está ultimando un plan estratégico específico para potenciar el turismo MICE en la ciudad. El objetivo es reforzar un segmento considerado clave por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año, favorecer la desestacionalización turística y aumentar la estancia media. Además, el perfil del congresista suele implicar un mayor gasto en alojamiento, restauración y comercio local, lo que multiplica el impacto económico.

Mientras se consolida la agenda de 2027, el calendario de 2026 se encuentra ya prácticamente cerrado. Las previsiones apuntan a unos 12.550 asistentes en los principales congresos programados. El ámbito sanitario volverá a concentrar las citas más numerosas, como el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina General, con 2.500 participantes, el Congreso Nacional de Farmacéuticos, con 2.000, o el encuentro de Endoscopia Digestiva, con 1.400 especialistas. Junto a ellos figuran reuniones profesionales, congresos científicos y otras convocatorias curiosas como un congreso sobre ovnis en junio que confirman el creciente peso de Oviedo en el circuito congresual nacional. n