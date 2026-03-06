La Capital Europea de la Cultura Oviedo 2031, en veinte manos: estos son los diez expertos evaluarán la candidatura asturiana

Diez expertos culturales evaluarán a Oviedo en la primera fase de análisis para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Ocho de ellos son extranjeros y dos españoles. Su trabajo durante la próxima semana será clave. Los cinco hombres y cinco mujeres recibirán a partir del lunes a las nueve aspirantes a la marca internacional en la madrileña sede del Ministerio de Cultura para llevar a cabo las entrevistas que dictaminarán las sedes que serán finalistas. La ciudad asturiana compite contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo.

Cada una de ellas será analizada al milímetro por un equipo encabezado por el maltés Anthony Attard de Malta. Es fundador y director ejecutivo de Culture Venture y director artístico de Udjenza. También estará el rumano Csaba Borboly, vicepresidente del Consejo del Condado de Harghita, una región situada en Transilvania, y la italiana Roberta Ferrarini, investigadora en la Alma Mater Studiorum de la Universidad de Bolonia.

Otros nombres serán el de la finlandesa Suvi Innilä, directora del octingentésimo aniversario de la ciudad de Turku y directora del programa de la Capital Europea de la Cultura Turku 2011. También estará el estonio Erni Kask, responsable de Promoción Internacional de la ciudad de Tallin y director de Relaciones Internacionales de la Capital Europea de la Cultura Tartu 2024. Entre los últimos nombres internacionales figuran la neerlandesa Tanja Mlaker, directora y administradora de Cultuur Eindhoven: el alemán Matthias Ripp, gestor sénior de Patrimonio y coordinador de Patrimonio Mundial Centro Histórico de Ratisbona (Regensburg) y Stadtamhof y la polaca Marlgorzata Szablowska, que es productora, directora y diseñadora de proyectos multidisciplinares y multilingües en artes escénicas y eventos a gran escala. En su currículum figura la dirección técnica de la Ópera Nacional de Polonia. Entre estos nombres, hay cuatro que ya eligieron a una ciudad para ser Capital Europea de la Cultura. Fueron Attard, Innilä, Kask y Mlaker.

Por su parte, los expertos españoles serán Teresa Badia Dalmase, directora del Centro de Artes, Ciencia y Tecnología de Barcelona y Pablo Berástegui Lozano, director de La Casa Encendida en Madrid y que lideró la Donosti Capital Europea de la Cultura.

Todos estos nombres han sido revelados por las diferentes candidaturas y el equipo ovetense prefiere ayer mantener silencio. Además, este equipo dedicará una hora y media a cada una de las ciudades. Durante los primeros treinta minutos actuarán de oyentes ante la exposición de los proyectos y en los sesenta minutos siguientes harán todo tipo de preguntas poniendo a prueba al equipo. Los conocedores del proceso dicen que las respuestas pueden dar o quitar la distinción internacional. Es por ello que el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón continúa programando ensayos para no dejar ningún detalle al azar.

La defensa

El equipo ovetense viajará el martes a Madrid. Están citados a las 9.05 horas del miércoles en el ministerio de Cultura y la defensa comenzará con un vídeo de dos minutos de duración en el que aparecerán 150 artistas de diferentes sectores culturales. Si potentes serán las imágenes, más lo será el sonido. Será un reflejo de la acústica asturiana. En definitiva, una obra de arte audiovisual que lleva la firma de la bailarina y productora Mónica Cofiño. Es la comisaria en Artes Escénicas Contemporáneas de la candidatura. Tras el visionado de las imágenes, llegará el turno de intervención de los diez miembros del equipo. El primer turno lo protagonizará el bioquímico, catedrático de la Universidad de Oviedo y marqués de Castillo de Lerés, Carlos López Otín.

La parte institucional estará representada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. El resto de intervinientes serán Sánchez Fartón y la directora artística, Natalia Álvarez Simó. También hablará la técnica cultural que lleva años afincada en Asturias y se encarga de la coordinación territorial, Zoe López Mediero, así como el miembro del comité de la capitalidad, el periodista Chus Neira Piñero.

El equipo de diez comisarios estará representado por el que fuera viceconsejero de Cultura Jorge Fernández León y la periodista y gestora cultural Marta Fernández Silverio. Cierra el grupo la directora del Instituto Goethe en Madrid, Antonia Blau. Las intervenciones se harán en varios idiomas: inglés, español y asturiano.