Carlos Llaneza insta a Canteli a no perder más oportunidades con la industria de la defensa en Oviedo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha instado al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, a no perder más oportunidades con la industria de la defensa y a negociar con Indra ahora que la multinacional española busca nuevos espacios para desarrollar su negocio en Asturias.

En rueda de prensa, el portavoz socialista ha puesto de manifiesto la necesidad de que la ciudad "asiente su futuro" en la industria de la defensa, y diversifique así su economía. Ahora mismo, ha explicado, la industria de defensa "está al alza" y genera "mucho valor añadido" a su alrededor, con empleo "de calidad y estable".

Llaneza ha recordado que desde que Indra empezó a buscar suelo industrial en Asturias en 2024, Oviedo ha perdido la oportunidad de que se instale en la capital asturiana. "Indra vuelve a buscar en Asturias, y no sé si el alcalde ha hablado con ellos o no", ha dicho, instando al regidor a negociar con los directivos de la compañía hasta lograr un acuerdo.

Si existe una "ventana de oportunidad" con la industria de la defensa "por pequeña que sea", para Llaneza sería "un error lamentable", no aprovecharla. "Como si me tengo que reunir 50 veces con el presidente de Indra", ha remarcado.

Llaneza ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha valorado el enfrentamiento que tuvo el martes en el pleno con el alcalde, Alfredo Canteli, a cuenta de la operación fallida para instalar en El Asturcón la ciudad deportiva del Real Oviedo. La discusión, que se originó en el debate de una iniciativa del PSOE para instar al Ayuntamiento a adquirir el palacio de Inclán-Valdés ubicado en la plaza del Sol, acabó con varios reproches del portavoz socialista al regidor por las "oportunidades perdidas" en Oviedo desde que Canteli es alcalde.

Este viernes, Llaneza ha repasado otras ocasiones en las que a su juicio el Ejecutivo local perdió oportunidades, como la compra de la antigua fábrica de loza de San Claudio, de la que "a día de hoy no se tiene nada", la pérdida de fondos europeos y la renuncia a reformar el mercado de El Fontán, o el recinto de La Florida, en el que "años después" de la inversión aún no se sabe qué se va a hacer allí.