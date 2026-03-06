Fallece el nefrólogo Carlos Prieto, hijo del histórico arquitecto ovetense Luis Prieto Bances y un apasionado de Asturias

Fallece el nefrólogo madrileño y apasionado de Asturias, Carlos Prieto. Era hijo de Luis Prieto Bances, el histórico arquitecto ovetense fallecido en el año 1983, que dejó una gran huella en Oviedo. Entre las obras que destacan está el diseño del parque; la iglesia de San Francisco de Asís de la Gesta, popularmente conocida como "la iglesia redonda"; la rehabilitación integral del Palacio de Valdecarzana y la Real Audiencia de Asturias (actual sede del TSJA en la plaza Porlier), o los Juzgados de la plaza del Carbayón.

Es por ello que hace dos años el Alcalde, Alfredo Canteli, le quiso rendir homenaje dedicándole uno de los paseos del pulmón verde de Santo Domingo. Carlos Prieto acudió a ver la placa junto a su mujer, la oftalmóloga Pilar Prieto. El fallecido se mostró sumamente emocionado por el homenaje que quedará para siempre en la capital asturiana.

Prieto estuvo toda la vida vinculado a Bueño. La familia pasaba los veranos en la casa del padrino del fallecido, también llamado Carlos Prieto, que hizo fortuna en México. Allí emigó y llegó a presidir el consejo de administración de Compañía de Hierro y Acero de Monterrey. Viajar a Asturias se convirtió en una tradición para su mujer y sus hijos. "Desde que éramos pequeños venimos Ribera de Arriba, donde siempre hemos tenido grandes amigos. Además, tengo una casa en Valdemora (Bendones), así que me escapo siempre que puedo", dijo hace dos años.